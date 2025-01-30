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Garanti BBVA 2024 Finansal Tablolarını Açıkladı

Garanti BBVA 2024 Finansal Tablolarını Açıkladı
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Garanti BBVA, 2024 yılı net karını 92 milyar 178 milyon 886 bin TL olarak açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü ise 3 trilyon 2 milyar 579 milyon 379 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Genel Müdürü Mahmut Akten, bankanın müşteri odaklı büyüme stratejileri ve sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat çekti.

Garanti BBVA, 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın 2024 yılı net karı 92 milyar 178 milyon 886 bin TL olurken, aktif büyüklüğü ise 3 trilyon 2 milyar 579 milyon 379 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka'nın konsolide finansal tablolarına göre, 2024 yılı net karı 92 milyar 178 milyon 886 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 3 trilyon 2 milyar 579 milyon 379 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 310 milyar 877 milyon 282 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 70 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı 2024 yılında yüzde 30.8 büyüme ile 2 trilyon 96 milyar 355 milyon 514 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.2, özkaynak karlılığı yüzde 32.5, aktif karlılığı ise yüzde 3.5 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "2024, bankacılık sektörü için önemli bir geçiş yılı oldu. Ekonomi politikalarındaki normalleşme adımlarının etkileri devam ederken, finansal koşullarda yaşanan sıkılaşma ile piyasa mekanizmalarının olumlu yönde sonuçlarını görmeye başladık. Yasal düzenlemelerin sadeleşmesi ve sektörün ana faaliyet alanlarına odaklanma imkanı, bankaların daha güçlü ve sürdürülebilir büyüme stratejileri geliştirmesine olanak sağladı. Bu dönemde, bankacılık sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri aktif kalitesiydi. Aktif kalitesine verdiğimiz önem, doğru risk yönetimi stratejileri ve sağlam operasyonel altyapımız, güçlü finansal duruşumuzu pekiştirmemize olanak sağladı. 2024 sonu itibarıyla Türk lirası kredilerdeki liderliğimizi sürdürdük. Her segmentte pazar payımızı artırarak, hem mevcut müşteri portföyümüze daha fazla değer katmayı başardık hem de yeni müşteri kazanımında önemli adımlar attık. Müşteri odaklı bilanço yapımızla fonlama tabanımızı büyütmeye ve TL mevduatlarındaki geleneksel liderliğimizi korumaya devam ettik" dedi.

Akten sözlerine şöyle devam etti: "Küresel sermaye piyasalarında elde ettiğimiz başarılar da 2024 yılı itibarıyla somutlaşmış durumda. Gerçekleştirdiğimiz tahvil ihraçları, uzun vadeli uluslararası ilişkiler kurma gücümüzü, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım algısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu ihraçlar, sadece finansal bir araç olmanın ötesinde, bankamızın uluslararası güvenirliğini ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlama kararlılığını pekiştirdi."

Garanti BBVA'nın yenilikçi, sürdürülebilir ürün ve hizmetlerine dikkat çeken Akten, "2024, yalnızca finansal sonuçlar açısından değil, aynı zamanda stratejik hedeflerimize ulaşmada da tarihi bir yıl oldu. Bankamızın yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırma misyonu doğrultusunda, dijitalleşme yolculuğunda önemli adımlar attık. Ödeme süreçlerini dönüştürmeyi hedeflediğimiz 'TAMİ' markamızla hız, yalınlık ve kolaylık sunmaya devam ederken, dijital varlıklar alanında uzmanlaşmayı hedefleyen "Garanti BBVA Dijital Varlıklar" iştirakimizle bu alandaki liderliğimizi pekiştirdik. Bunun yanı sıra, yenilenebilir enerji projelerine yönelik yeşil finansman payımızın arttığı ve yeşil tahvillerle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Garanti BBVA olarak, bu kapsamda attığımız adımlarla S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 85 puan alarak, ESG platformunda Türkiye bankacılık sektöründe en yüksek puana sahip olma başarısını bir kez daha tekrarladık" diye konuştu.

Mahmut Akten, "Garanti BBVA olarak, 2024 yılı boyunca güçlü finansal yapımızı, müşteri odaklı yaklaşımımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle birleştirerek, her alanda değer oluşturmayı sürdürdük. Bu başarıda büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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