Garanti Bankası 2024 yılının ilk çeyreğinde 22 milyar TL net kar elde etti

Türkiye Garanti Bankası, konsolide finansal tablolarına göre yılın ilk 3 ayında 22 milyar 479 milyon 583 bin TL net kar elde etti.

Türkiye Garanti Bankası AŞ, 31 Mart 2024 tarihli finansal tablolarını paylaştı.

Konsolide finansal tablolarına göre bankanın yılın ilk 3 ayındaki aktif büyüklüğü 2 trilyon 462 milyar 474 milyon 815 bin TL seviyesinde gerçekleşti, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1 trilyon 853 milyar 956 milyon 245 bin TL oldu.

Net karı 22 milyar 479 milyon 583 bin TL olan bankanın, fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 71 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı ise yılın ilk 3 ayında yüzde 9,3 büyümeyle 1 trilyon 750 milyar 964 milyon 135 bin TL seviyesine geldi. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) geçici önlemleri hariç yüzde 15,4, öz kaynak karlılığı yüzde 36, aktif karlılığı ise yüzde 3,9 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2024'ün, ekonomide bir önceki yıl başlayan dengelenmenin devamı niteliğinde olduğunu, yılın ilk üç ayında parasal sıkılaştırma politikalarının doğal sonuçlarının bilançoyu etkilediğini belirtti.

Kredi büyümelerinin regülasyonun belirlediği sınırlar içinde kaldığını, fonlama maliyetleri üzerindeki baskının devam ettiğini kaydeden Baştuğ, "Yılın geri kalanı enflasyonla mücadele ve sadeleşmelerin daha ön plana çıktığı bir dönem olacak. Enflasyonla mücadele ortamında yüksek faiz oranları devam etse de doğru ve sağlıklı politikaların sonuçlarının özellikle yılın ikinci yarısında görülmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Artan öngörülebilirlik, yabancı yatırımcı ilgisini olumlu etkiliyor"

Enflasyonun, Merkez Bankasının hedeflediği seviyelere düşmesi durumunda mevcut sıkılaştırma adımlarının kontrollü şekilde gevşetilebileceğini düşündüklerini belirten Başbuğ, "Ekonomide atılan doğru adımlar neticesinde artan öngörülebilirlik, yabancı yatırımcı ilgisini de olumlu etkiliyor. Bilançolarımızda önemli bir ağırlığa sahip olan Kur Korumalı Mevduat'taki (KKM) çözülmenin, TL mevduat faizlerindeki yüksek getiri ve kurdaki makul seviyeler sayesinde artarak devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbuğ, şubat ayında uluslararası yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu işlem; ABD tahvili + 409 bps ( yüzde 8,375) seviyesine gelen fiyatlamasıyla son yıllarda bir bankanın gerçekleştirdiği en uygun maliyetli 'sermaye benzeri borçlanma' oldu. Türkiye'deki diğer bankaların da artan yurt dışı borçlanmalarını ve yabancıların taleplerini sektör açısından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Banka olarak, sürdürülebilirlik konusuna odaklanıyoruz ve bu alanda iki ana başlık öne çıkıyor: İklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme.

Yeşil dönüşümü teşvik etmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığımız kümülatif finansman tutarı 6 milyar doları aşarken bugün her 4 rüzgar enerji santralinden biri Garanti BBVA tarafından finanse ediliyor. Bu da bizi bu alanda pazar lideri konumuna getirdi. 2006'dan bu yana kadın girişimcileri destekleme kararlılığımız, bankacılık sektöründe ve diğer endüstrilerde yeni programların ilham kaynağı oldu. Kadın girişimcilere yönelik programlar kapsamında sağladığımız finansman desteği son 5 yılda 200 milyar TL'yi aştı. Stratejik önceliklerimizden biri olan girişimcilik alanına büyük önem veriyoruz ve bu alan, kadın girişimciliğinden teknoloji girişimciliğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor."

Sürdürülebilirlik stratejilerini, dijitalleşmenin desteğiyle toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başbuğ, "Aktif dijital müşterilerimizin sayısı 15,5 milyona ulaşırken ana işlem adetlerinde şube dışı kanalların payı yüzde 98'e kadar yükseldi. Gelecekte ise yapay zekanın sektörü müşteri odaklı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunma noktasında daha güçlü bir konuma taşıyacağını öngörüyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle, Garanti BBVA olarak Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.