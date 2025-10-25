Haberler

GAPAS Genel Kurulunda Yeni Başkan Seçildi

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği'nin (GAPAS) 2'nci olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kuruluna seçilen başkan Mustafa Kemal Şahin, 2025-2028 dönemi planlarını açıkladı.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği'nin (GAPAS) 2'nci olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığına Hans Müller Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin seçildi.

GAPAS açıklamasına göre, derneğin 2'nci olağan genel kurulunda 2025-2028 dönemi planlandı ve yeni yetkili kurulları belirlendi.

Dernek merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda bir araya gelen üyeler, hem geçmiş dönem yapılan çalışmaları istişare ettiler hem de GAPAS'ın 2025-2028 döneminde alacağı aksiyonlara ilişkin görüş ve önerilerde bulundu.

Derneğin kurulduğu 15 Mayıs 2020'den bugüne yönetim kurulu başkanlığını üstlenen İsmail Özcan, bir önceki genel kuruldan bu yana yapılan faaliyetleri içeren raporu ve mali durumu üyelerle paylaştı.

Önceki dönem görev alan yönetim ve denetim kurullarının oybirliğiyle ibra edildiği olağan genel kurul toplantısında 2025-2028 döneminde görevde olacak yeni yönetim ve denetim kurullarının da seçimi yapıldı.

Gelecek 3 yıl için GAPAS'ın yönetim kurulu başkanlığını Hans Müller Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin, denetim kurulu başkanlığını Ali Gürışık üstlendi.

