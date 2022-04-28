Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor

Costa Cruise, mayıs ayı itibarıyla İtalyan Costa Cruises ve Alman AIDA Cruises markalarıyla İstanbul kalkışlı seferlerine başlıyor.

Costa Venezia gemisi her seferinde binlerce turisti İstanbul'da ağırlayacak. Şirketin Türkiye operasyonları Ay Cruise ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Galataport'tan gerçekleştirilen ilk İstanbul kalkışlı cruise olma özelliği taşıyan Costa Venezia, turizmin canlandırılmasına katkı sağlayacak.

Costa Group Üst Yöneticisi (CEO) Micheal Thamm, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Costa Group??????? için önemli olduğunu vurguladı.

Dünyanın "en büyüleyici" bölgelerinden biri olan, doğu ve batı medeniyetlerinin kesiştiği noktaya dönmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Thamm, şunları kaydetti:

"Tüm turizm ekosistemi ile iş birliği içerisinde Türkiye turizm sektörünün canlandırılmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Efsanevi güzelliklere sahip bir ülkenin zenginliğini kruvaziyer sektörüne geri kazandırmanın gururunu taşıyoruz. Costa Group olarak Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcıyız. Operasyonlarımızı yeni gemi ve turlarla önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planlıyoruz."

Costa Venezia için THY iş birliğiyle özel bir uçak ve kruvaziyer paketi hazırlandı

Verilen bilgiye göre, Costa Venezia için Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle özel bir uçak ve kruvaziyer paketi hazırlandı. İtalya dahil tüm Avrupa ülkelerinden THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a ulaşan turistler, Galataport'tan Costa Venezia'ya binecek.

Costa Venezia, Türkiye programı ile tarih açısından zengin şehirleri, UNESCO dünya mirasında yer alan "muhteşem" arkeolojik keşifleri ve "kristal parlaklığında" denizleri keşfetme imkanı sunuyor. Tümü İstanbul'da biniş ve iniş olan 3 farklı güzergah bulunuyor.

İlkbahar, yaz ve sonbaharda, 1 Mayıs-13 Kasım 2022'de Costa Venezia, Türkiye ve Yunanistan'ı özel 15 günlük tek bir "süper tur"da birleştirebilecek ve birbiriyle değiş tokuş edilen iki adet birer haftalık güzergah sunacak.

İlk güzergahta, Türkiye ve Yunanistan'ı tek bir seyahatte birleştirecek. İstanbul'da 2 gün bir gecelik konaklamanın ardından İzmir ve Bodrum'u keşfetme imkanı sunulacak. Söz konusu seyahat, Mikonos Adası ve Atina sonrası İstanbul'da son bulacak. İkinci güzergahta ise Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'ın sıra dışı merkezleri ziyaret edilecek. İstanbul'da bir gecelik konaklamanın ardından Kuşadası'na uğrayacak olan Costa Venezia, Rodos ve Kandiye ile seyahatini tamamlayacak.

2022-2023 kışında ise Costa Venezia seyahatleri; Türkiye, Mısır, İsrail ve Kıbrıs'a uzanacak. Gemi İstanbul'un ardından Bodrum, Limasol, Hayfa, İskenderiye ve Kuşadası'nı kapsayan 12 günlük bir seyahat yapacak. 2023 baharından itibaren Türkiye ve Yunanistan'daki iki güzergah olarak devam edecek.

135 bin tonluk gemi

Fincantieri'nin Monfalcone'deki tersanesinde inşa edilen Costa Venezia, 2 bin 116 misafir kamarası olan 135 bin tonluk bir gemi olarak dikkati çekiyor. 13 farklı restoranı ve 8 barı ile filodaki en geniş seçenekler arasında yer alıyor.

Gemide, dünyaca ünlü 3 şef Bruno Barbieri, Helene Darroze ve Angel Leon tarafından Costa için özel olarak hazırlanmış tatlar sunuluyor. Böylece her destinasyon yemek yoluyla da keşfedilebiliyor.

Pek çok farklı açık alanıyla gemi seyahatinin tadını çıkarma fırsatı sunan Costa Venezia'da, çocuklu aileler için su parkı ve macera parkı gibi pek çok aktivite, yetişkinler için de özel bir spa, yüzme havuzları ve farklı aktiviteler yer alıyor.