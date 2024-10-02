GAİB Eylül Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), yaptığı yazılı açıklamayla Eylül ayı ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Eylülde bölgenin ihracatı 999 milyon 833 bin dolar olurken, en çok ihracat yapan 6. Şehir olan Gaziantep'in ihracatı ise 841 milyon dolar 942 bin dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatta tam olarak toparlanmanın henüz sağlanmadığına dikkat çekerek, "İhracat rakamlarımız geçtiğimiz yılki seviyelerini sürdürüyor. Esasen arzu ettiğimiz hedeflerin gerisindeyiz. Bizim asıl hedefimiz önce 2022 seviyesine ulaşmak sonrasında da rakamlarımızı daha ileriye taşımak. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımız az da olsa üst üste 4. ayda da geriledi. Mevcut ekonomik şartlar altında zorlandığımız süreçler oluyor. Bu zorlukları aşmak için Kamu-STK-Özel Sektör hepsi birden yoğun gayret sarf ediyor. Biz de GAİB olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İhracatçılarımızın sorunlarının çözülmesi ve beklentilerinin karşılanmasını umuyoruz. Artan işçilik maliyetleri ve yüksek seyreden finansman maliyetleri karşısında elimiz günden güne zayıflıyor." dedi.

GAİB'in paylaştığı verilere göre, bölge ihracatı Eylül ayında yüzde 3,5 azalırken, Gaziantep'in ihracatı ise yüzde 3,9 azalış gösterdi. Bölgedeki diğer şehirlerden ise eylül ayında gerçekleştirilen ihracat tutarları şu şekilde: Kahramanmaraş 91,9 milyon dolar(yüzde 0,25 azalış), Mardin 91,5 milyon dolar (yüzde 9,0 azalış), Malatya 45,7 milyon dolar (yüzde 22,7 artış), Şanlıurfa 26,7 milyon dolar (yüzde 9,5 azalış), Diyarbakır 23,1 milyon dolar (yüzde 25,8 artış), Kilis 9,9 milyon dolar (yüzde 12,7 artış), Adıyaman 6,8 milyon dolar (yüzde 40,5 artış).

Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti olurken, en fazla ihracat yapılan ürünler ise makina halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamulleri oldu.

Eğitimlerimiz ve tasarım yarışmalarımız devam ediyor

Birlik faaliyetlerine de değinen Başkan Kileci, "Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle yoğun bir takvimi sürdürüyoruz. Tüm Birliklerimiz eylül ayı içinde yurt dışı faaliyetlerde bulundular. Tekstil Birliğimiz Almanya'da Munich Fabric fuarına katıldı. Hububat ve Kuru Meyve Birliklerimiz Moskova'da düzenlenen World Food fuarına stantlı katılım sağladılar. Yine Hububat Birliğimiz Panama ve Venezuela'ya, Halı Birliğimiz ise İngiltere'ye heyet düzenledi. Üyelerimizi yeni pazarlara taşımak için bu faaliyetleri çok önemsiyoruz. Aynı zamanda eğitim faaliyetlerimizi de Eylül ayında sürdürdük."

Ekim ayında da faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Kileci "4 Ekim'de Doku Kumaş Tasarım Yarışmamızın finalini Birlik binamızda gerçekleştireceğiz. Tasarlayın Dokuyalım Yarışmamızın hazırlıklarını sürdürüyoruz. 7 Ekim'de Ticaret Bakanlığı Yeşil Dönüşüm Desteği-Responsible Semineri, 8 Ekim'de Afrika'ya İhracat Fırsatları Semineri, 23 Ekim'de SLCP Belgesi Bilgilendirme Seminerini gerçekleştireceğiz. Ekim'de eğitimlerimiz ve tasarım yarışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP