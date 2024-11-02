GAİB Ekim Ayı İhracat Verilerini Açıkladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ekim ayı ihracat verilerini açıkladı. Bölgenin toplam ihracatı 1 milyar 77 milyon 606 bin dolar olarak kaydedilirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında bir azalış yaşandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ihracat rakamlarını değerlendirirken dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu, ihracatçıların da bu dönüşüme ayak uydurma gayretinde olduklarını vurguladı.

Kileci, "Pandemi süreciyle başlayan değişim, bizlere doğru bildiklerimizin yanlış olabileceğini gösterdi. Aynı zamanda süreç içerisinde hiçbir kaynağın sonsuz olmadığını öğrendik. Dünyanın her yerinde olan bu değişim dalgası bizleri de etkisi altına aldı. İhracatçılarımız en temelinde bu değişime ayak uydurmanın çabası içerisinde. Çünkü biz biliyoruz ki er ya da geç bu dönüşüm sağlanacak. Yeni dünyaya ayak uyduramayanlar sistem içerisinde yok olacaklar. Cumhuriyet Bayramının hafta içine denk gelmiş olması ile rakamlarımızda bir miktar azalma yaşansa da ihracatçılarımız 1,1 milyar dolar ihracata imza atmış oldu. Bugün bu rakamlara baktığımızda görüyoruz ki ihracatçılarımız tüm zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor " dedi.

Ekim ayında Gaziantep'in ihracatı 905 milyon 858 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın sonuna yaklaşırken, ilk on ayda bölgeden yüzde 1,0 artışla toplam 9,6 milyar dolar ihracat kaydedildi. Gaziantep ise bu dönemde yüzde 0,4 artışla 8,2 milyar dolar ihracat yaptı. Bölgedeki diğer illerin Ekim ayı ihracat değerleri ise şöyle: Mardin 104,2 milyon dolar, Kahramanmaraş 98,3 milyon dolar, Malatya 45,0 milyon dolar, Şanlıurfa 31,1 milyon dolar, Diyarbakır 20,4 milyon dolar, Kilis 9,3 milyon dolar ve Adıyaman 4,1 milyon dolar.

"En büyük inovasyon kaynakların doğru kullanılmasıdır"

Kileci, Ekim ayında gerçekleştirdikleri önemli faaliyetlere de değinerek, "Ekim ayında faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. Ülkemizin birçok yerinden genç arkadaşımızın harika tasarımlarına sahne olan, Doku Kumaş Tasarım Yarışmamızın finalini gerçekleştirdik. Halı İhracatçıları Birliğimizin düzenlediği Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışmasıyla gençlerimizin neler başardığını bir kez daha gördük. SIAL Paris Fuarında Hububat Birliğimizin de iştirakleriyle Türkiye Gıda İhracatçıları olarak stant açtık. Hem Hububat Birliğimiz hem de Kuru Meyve Birliğimiz stant açan üyelerimizi ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Tex-Stain Tekstilde Sürdürülebilirlik URGE Projesi kapsamında firmalarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Bunların yanı sıra birçok online ve yüz yüze eğitim gerçekleştirdik. Biz biliyoruz ki ne kadar faaliyet yaparsak, ihracatçılarımızla bir araya gelme kendimizi ifade etme fırsatı bulursak o kadar gelişecek ve dönüşüme birlikte ayak uydurabileceğiz. Hep birlikte, 'çağı takip etmemiz gerek' sözünün ötesine geçmeliyiz. Çağın direkt içinde olmalıyız, dünyadaki en büyük inovasyonun, kaynakların doğru kullanılması olduğunu ve doğru işi, doğru kişinin, doğru zamanda yapması gerektiğini unutmamalıyız. Bu yüzden her zaman daha ileriye ulaşmak için ihracatçılarımıza destek olmaya ve faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP