Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 78 Bin Varile Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Şırnak Gabar'da günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını aktardı. Bakan Bayraktar, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü" mesajıyla yaptığı paylaşımda ayrıca 3 bini aşkın istihdam edildiğini ve Gabar'daki petrol üretiminin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu dile getirdi. - ANKARA