Şırnak'ta Terörden Temizlenen Dağlar Petrol Üretimine Başladı

Şırnak'ta terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü. 2019 ve 2020 yıllarında bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası açılan kuyular ile günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda günlük 30, 35 bin varil çıkartılırken, 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. 2024 yılı sonunda hedef günlük 100 bin varile ulaşmak. Bölge halkı, yapılan çalışmalardan ve gelen müjdeli haberlerden umutlu. Gabar Dağı eteklerinde kurulu Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, eskiden buralarda olaylar olduğunu, insanların eziyet çektiğini ve huzursuzluk olduğunu söyledi. Şimdi ise petrol sayesinde çok güzel şeyler olduğunu belirten muhtar Vural, "Mutlu ve huzurlu oluyoruz. Bu da gençlerimize yansıyor. İlerde daha çok yansıyacağını umuyoruz. Yetkililerden de ricamız artık gençlerimiz dışarıya gitmesin, kendi memleketlerinde çalışsınlar. İlersde bu rezervler artınca da bölgeye çok faydası olacak. Eskiden yüzlerce askerle girilemeyen bu Gabar Dağı'nda şimdi kırmızı tulumlu TPAO elemanları dolaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Her gün yeni bir rezervin çıkmasıyla tıpkı milli takımımızın yabancı takımlara gol attığı gibi mutlu oluyoruz. Umutluyuz, bu petrolün ileride ülkemizin ekonomisine büyük katkısı olacak, Şırnak'ımız da kalkınacak. Yöre halkı da mutlu, inşallah onlara da iş sahası açılacak" dedi.

Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz da, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan sismik çalışmalarda ilk olarak Gabar Dağı'nda petrolün keşfedildiğini hatırlattı. 4 yıl içinde 35-40 kuyuda çalışmaların devam ettiğine değinen Yılmaz, üretimin günlük 35 bin varili geçtiğini kaydetti.

"Eskiden bölge barut kokuyordu, şu an petrol kokuyor"

Köylüler olarak çok mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bu petrolün ülke ekonomisine vereceği katkı ile birlikte köy gençlerinin de umutları artıyor. Gençlere de iş sahaları açılmasını bekliyorlar. Mevsimlik işçi olarak batı illerine gideceklerine bugün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Gençler kendi evlerinin önünde, kendi dağlarında çalışmak istiyor. Eskiden bölge barut kokuyordu, şu an petrol kokuyor. Bu huzur konusunda da çok mutluyuz. Eskiden gidemediğimiz yerlere şu an rahatlıkla gidebiliyoruz. Petrol sayesinde aşamadığımız dağlara yol açtılar. Hayvancılık açısından da ulaşamadığımız yerlere şimdi daha rahat ulaşabiliyoruz. Bu gidişle de varil sayıları artıyor. Her kuyu daha sevinçli ve müjdeli haberle geliyor" dedi. - ŞIRNAK