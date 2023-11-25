Fuzul Topraktan, Ispartakule projesinin "yüzde 70'i iki saat içinde satıldı" açıklaması

Fuzul Holding'in gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren markası Fuzul Topraktan, 'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi' ile önce arsa sonra ev sahibi yapıyor. Fuzul Topraktan'ın yeni projesi Ispartakule'nin 332 konutluk arsa payının satışa sunulduğu lansman toplantısı yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre projenin yüzde 70'i iki saat içinde satıldı.

Fuzul Holding'in iştiraklerinden biri olan Fuzul Topraktan, 'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'yle konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağlıyor. Yeni projesi Ispartakule'nin bugün lansmanını gerçekleştiren şirket hem arsa hem de konut yatırımı olarak yatırımcısına yüksek kazanç sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul'un son yıllarda değer kazanan bölgelerinden biri olan Ispartakule'de yer alan projede arsa payı 890.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yalnızca 332 konutluk arsa payının satışına açıldığı Ispartakule projesi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Şirketten yapılan açıklamaya göre iki saat içinde ise projenin yüzde 70'inin satışı gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada proje hakkında ise şu bilgilere yer verildi:

"İnşaatın başlamasının ardından 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacak projede tam donanımlı site yaşamına uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün. Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'nin ilk adımı olan arsa yatırımını yapmalarının ardından bölgede inşaat maliyetini karşılayarak da konut sahibi olabilecek."

"AŞAMALI KONUT SİSTEMİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMIŞ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Türkiye'de konut alımını erişebilir kılmayı hedeflediklerine dikkat çeken Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, " Türkiye'de konut sahibi olmak her ailenin, her bireyin bir hayali. Barınma ihtiyacı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ekonomik, siyasi ve toplumsal gibi en önemli konuların başında geliyor. Fakat ekonominin geldiği boyut, maliyetlerdeki artış, enflasyon baskısı, banka kredilerindeki zorluklar ve kısıtlamalar vatandaşımızı ev sahibi olma noktasında oldukça zor bir durumda bırakıyor. Artık bir konut sahibi olmak ihtiyaçtan çok sanki bir lüks noktasına doğru adım atıyor. Biz de Fuzul ailesi olarak 1 seneyi aşkın süredir ekiplerimizle beraber vatandaşın bu en temel ihtiyacı olan konut edinimini bir lüks olmaktan çıkarıp bir ihtiyacı nasıl giderebiliriz diye finans ekiplerimizle, inşaat tarafında da mühendislik ekiplerimizle hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bu 1 senenin sonunda aşamalı konut sistemini ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"ARSA MALİYETİNDE TASARRUF ELDE EDİYORUZ"

Proje detaylarından bahseden Akbal, "Konut dediğiniz şey iki temel bileşenden oluşur, biri arsa biri de inşattır. Biz bu ikisinin alımının daha da zorlaştığını gördük ve bunu iki lokmaya ayırdık. Dedik ki siz önce evinizin toprak sahibi olun. Biz de inşaatın maliyetini proje yönetimi ekibimizle beraber fiyatları da optimize ederek en iyi teklifleri ve en iyi şartnameleri oluşturarak maliyetine yapma imkanını sağlayalım. Günün sonunda arsayı kolektif bir şekilde alarak arsa bedelinden tasarruf sağlayalım. Bir konutun fiyatı nasıl düşer? ya arsa maliyetini düşürmeniz lazım ya inşaat maliyetini ya da her ikisini düşürmeniz lazım. Bir de müteahhit karını eklediğiniz zaman 3 tane unsur var. Biz arsayı birlikte alarak bir defa arsa maliyetinde tasarruf elde ediyoruz" dedi.

"İNSANLARIN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEK YAPILAR ORTAYA KOYMAYI HEDEFLİYORUZ"

Akbal, "Deprem kuşağında yaşıyoruz. İstanbul gibi bir şehirde deprem gerçeğini göz önüne aldığımızda sağlam ve güvenli yapılar ama aynı zamanda sosyal ve peyzaj olanaklarıyla da insanların beklentilerine cevap verecek yapılar ortaya koymayı hedefliyoruz. Burada da maliyet optimizasyonu ve bir de müteahhit karını minimum rakamlara çektiğimizde bölge bölge değişmekle beraber konut maliyetlerinde yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir tasarruf elde etmeyi hedefliyoruz. Yani vatandaşımız iki şeyi kazanmış olacak. Birincisi maliyetleri yüzde 20 ila yüzde 30 oranında aşağı çekmiş olacak yani daha uyguna almış olacak, ikincisi ise bu alacağı konutu iki aşamaya ayırarak lokma lokma sindirerek ev sahibi olacak. Biz bunun adına aşamalı konut sahibi olma sistemi dedik" ifadelerini kullandı.

LANSMANA YOĞUN İLGİ

Lansmanın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Akbal, "Bugün de ilk projemizin lansmanını yapıyoruz. Bugün buraya baktığımızda 2 binden fazla insan konut almak için bizlere başvurdu ve bugün buradalar. Bizim kısıtlı 332 tane konutumuz var. Satış ekiplerine bakıyorum, o yoğunluğu karşılamaya çalışıyorlar. Türkiye'de konut ihtiyacı hiç olmadığı kadar yüksek seviyede biz de bu yeni modelin farklı firmalara ve sektöre bir ilham olmasını arzu ediyoruz" dedi.

"VATANDAŞIMIZ 12 AY BOYUNCA SOLUK ALSIN"

Aşamalı konut sahibi olma sisteminin detaylarını anlatan Akbal şunları ekledi:

"Burada aşamamız şöyle; ilk önce toprak sahibi oluyorsunuz, 12 ay sonra inşaat başlıyor. 12 ay gibi bir süre koymamızın sebebi de hem projelendirme hizmetlerinin sona ermesi ruhsat projelerinin nihayetlenmesi hem de vatandaşıma 12 ay nefes aldırmak. Çünkü 12 ay sonra inşaat maliyetleri başlayacak 36 ay boyunca taksitle ödemeler yapılacak. 12 ay boyunca vatandaşımız soluk alsın ve biz o süre zarfında vatandaştan hemen ikinci bir ücretlendirme talep etmek durumunda kalmayalım. Bu süreçte bankalarımızla, finans kuruluşlarıyla çeşitli görüşmelerimiz de devam ediyor. Ne kadar maliyeti aşağı çekerseniz çekin finansal anlamda ortaya bir model koymazsanız vatandaşımızın ev sahibi olması fiyat ucuz olsa dahi zorlaşabiliyor. Bunlarla beraber zaman kazanacağız 36 aylık inşaat süresince de taksitlerle insanlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz."