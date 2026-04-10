Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısında tarım sektörüne 20 milyon avro destek

Paris hükümeti, tarım sektörünü zor duruma sokan akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı, çiftçiler için 20 milyon avroluk destek açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, Fransa'da akaryakıt ve gübre fiyatlarında artışa neden oldu.

Paris hükümeti, söz konusu fiyat artışlarına karşı tarım sektörüne yönelik atılan adımlar hakkında bilgi paylaştı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın Fransız çiftçileri doğrudan etkilediğini belirterek akaryakıt ve gübre fiyatlarının bazı çiftlikleri zor durumda bıraktığını vurguladı.

Lecornu, ek 20 milyon avronun tarım sektöründeki en hassas kesimleri desteklemek için ayrıldığını, ayrıca bu kişilerin sosyal güvenlik primlerinin ödemesinin istisnai olarak üstlenileceğini kaydetti.