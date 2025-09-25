Ford Trucks Yeni F-MAX'in Lansmanını Gerçekleştirdi

Ford Trucks, tüm geliştirme ve üretim süreçlerini Türkiye'de gerçekleştirdiği yeni F-MAX'i Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıttı. Modern tasarımı ve Ecotorq GEN2 motoru sayesinde yüzde 11,3'e varan yakıt verimliliği ve segmentine özgü teknolojik yenilikler, F-MAX'in fark ortaya koyan özellikleri arasında yer alıyor.

Ford Trucks, ağır ticari araç pazarının referans modeli konumundaki F-MAX'in yenilenen versiyonunu sundu. Ford Otosan mühendisleri tarafından Türkiye'de geliştirilip üretilen yeni F-MAX, Sancaktepe Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünü alan F-MAX, iç ve dış tasarımındaki yeniliklere ek olarak Ecotorq GEN2 motoruyla en verimli, konforlu ve teknolojik versiyonuyla Türkiye ve yurtdışında ekim ayından itibaren satışa sunulacak.

Fikri mülkiyet hakları tamamen Ford Otosan'a ait olan ve Eskişehir fabrikasında üretilen Ecotorq Gen2 motor sayesinde yeni F-MAX yüzde 11,3'e varan yakıt tasarrufu, yüksek performans, dayanıklılık ve verimliliği bir arada sunuyor. F-MAX'in yenilenen ön ızgarası gövdeyle bütünleşerek, araca modern ve akıcı bir görünüm kazandırıyor. Dijital ayna sistemi iyileştirilmiş aerodinamik verimliliği daha da artırarak, gözcü modu ile sürüş güvenliğini maksimize ediyor. Yeni Ford Trucks F-MAX'te standart olarak sunulan siyah çerçeveli ön farlar ise şıklık ve işlevselliği daha da artırıyor.

12" dijital gösterge ekranı ve 12.4" multimedya ekranı sürücülere tema ve bilgi akışının kişiselleştirilebilmesi imkanı tanırken, kablosuz şarj bölmesi, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma gibi yeni özellikler günlük kullanım konforunu arttırıyor. Ayrıca araca eklenen max güvenlik kilidi park esnasında sürücü ve araç için ekstra güvenlik sağlıyor.

Yeni F-MAX'in sunduğu üstün sürüş keyfi ve güvenliğini ileriye taşıyan özellikler arasında 13 dilde komut alabilen gelişmiş sesli asistan teknolojisi de yer alıyor. Dört farklı komutla devreye alınabilen sesli asistan sayesinde klima, müzik, radyo ve telefon gibi pek çok fonksiyon sürücünün ses komutlarıyla kontrol edilebiliyor. Yatak yanındaki 7 inç dokunmatik kontrol ünitesi sayesinde bu fonksiyonlara sürücüler dinlenirken de kolayca ulaşabiliyor.

Ford Trucks İş Alanı Lideri Emrah Duman, "Yeni F-MAX ile hedefimiz sürücülere uzun yolda kesintisiz bir yolculuk, üstün konfor ve verimlilik sunmak. Ecotorq GEN2 motor sayesinde sunduğumuz yüzde 11,3'e varan yakıt tasarrufu ve yenilenen kabin donanımlarımız F-MAX konforunu sürücü odaklı mükemmelliğe taşıyor. Yeni F-MAX ile hem yerli hem de global pazarlardaki hedeflerimizi güçlendiriyoruz" diyerek F-MAX'in yenilenen özelliklerine dikkat çekti. - İSTANBUL