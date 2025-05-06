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Forbes'in "En Zengin Türkler' listesi belli oldu

Forbes'in
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Forbes dergisi, yeni 'En Zengin Türkler' listesini açıkladı. Listede yer alan isimler, Türkiye'nin en zengin kişileri arasında yer alıyor. Forbes'in bu yılki listesinde 4 sürpriz isim yer alması dikkati çekti.

Forbes, dört yıl aradan sonra "En Zengin 100 Türk" listesini güncelleyerek 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en varlıklı isimlerini açıkladı. Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede 108 kişi yer aldı. Bu yıl listeye dört yeni isim dahil oldu.

MURAT ÜLKER ZİRVEDE

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Onu, 4,8 milyar dolarla BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin ve 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı takip etti.

LİSTEYE YENİ GİREN İSİMLER

Bu yıl listeye ilk kez giren dört isim dikkat çekti:

  • Hakan Safi – SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı
  • Kemal Tahir Güleryüz – Gülermak'ın ana hissedarı
  • Abidin Gülmüş – Gen İlaç'ın kurucusu
  • Ahmet Ahlatcı – Ahlatcı Holding'in sahibi

Bu isimler, Türkiye'nin farklı sektörlerinde önemli yatırımlarıyla öne çıkıyor.

SERVETLERİNİN KAYNAĞI: KENDİ EMEKLERİ

Listede yer alan 108 kişiden 59'u servetlerini tamamen kendi emekleriyle oluşturdu. Bu durum, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin ve bireysel başarı hikâyelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Forbes'in 'En Zengin Türkler' listesi belli oldu

Haberler.com / Barış Polat - Ekonomi
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