Fonlabüyüsün, "Agroculus" kampanyasıyla yapay zeka destekli topraksız tarımın gelişimine katkı sağlayacak

Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Mustafaoğlu, Halk Yatırım'ın kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün ile 8. kampanyalarını yürüttüklerini belirterek, "Agroculus'un faaliyet alanının, günümüzde tüm dünyada hızlı yükselen bir trend olması sebebiyle topraksız tarım seralarının kullanımda olduğu yerel ve küresel pazarlarda satış yapabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Halk Yatırım'ın kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün, derin teknoloji odaklı girişimleri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, seracılık ve topraksız tarım sektörlerinde üretim sürecini optimize ederek verimliliği artırma amacıyla yapay zeka, görüntü işleme ve robotik teknolojileri kullanarak veri toplamayla analiz etme sistemlerini geliştiren "Yapay Zeka Destekli Topraksız Tarım Sera Teknolojileri Sistemi-Agroculus" projesi Fonlabüyüsün'de yatırım turuna başladı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mustafaoğlu, Fonlabüyüsün'ün Halk Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren paya dayalı kitle fonlama platformu olduğunu söyledi.

Kitle fonlama platformlarıyla ilgili düzenlemelerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2019'da tamamlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Mustafaoğlu, Fonlabüyüsün'ün 8. kampanyasını yürüttüklerini dile getirdi.

Mustafaoğlu, "Agroculus, başlangıç olarak çilek ve domates ürünleri üreten topraksız tarım seralarını, bu alandaki faaliyetlerinde çiftçilere destek olmak, verimliliklerini arttırmak için tasarlanmış olan bir çözüm getiriyor." dedi.

"Agroculus'un faaliyet gösterdiği alan tüm dünyada hızlı yükselen bir trend"

Zafer Mustafaoğlu, Agroculus'un büyük veri ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak serada yetiştirilen ürünlerin olgunluk, hastalık durumu gibi faktörleri konusunda tespitler yapıp çözüm sunduğunu belirtti.

Agroculus'un, hastalık belirtilerinin henüz başlamadan önce hangi ürünlerin sağlıksız olabileceğini de tespit edebildiğini anlatan Mustafaoğlu, "Bu ürünlerin yaklaşık olarak hangi ülkelere gitmeye hazır olduklarını ve benzer sonuçları düzenli raporlamalar halinde çiftçilerimize iletiyor olacak. Agroculus'un faaliyet alanının, günümüzde tüm dünyada hızlı yükselen bir trend olması sebebi ile topraksız tarım seralarının kullanımda olduğu yerel ve küresel pazarlarda satış yapabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla küresel girişimleri destekleme misyonumuzu da bu şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.

Mustafaoğlu, Agroculus kampanyasının bu anlamda tarım alanındaki gelişmelere katkı sağlayıp sektörde pay sahibi olmak isteyen bireysel yatırımcılarla bu alandaki gelişmeleri yakından takip eden kurumsal yatırımcılar için oldukça çekici bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Agroculus projesinin ortaya koyduğu tarımsal çözümün şu anda yükselme eğiliminde olan topraksız tarım için son derece uygun olduğunu düşündüklerini aktaran Mustafaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sektörün potansiyelini görebilmek için aslında sadece Hollanda'nın tek başına dünyadaki en büyük tarım ürünleri ihracatçılarından birisi olduğunu bilmek yeterli olur. Toprak yüz ölçümü olarak oldukça küçük bir ülke olmasına ve büyük kısmı aslında su seviyesinin altında olmasına rağmen, sadece bu ürünler bazında dahi, dünyadaki en büyük ihracatçılardan biri sadece bu ürünlerde.

Dolayısıyla topraksız tarım teknolojisindeki gelişmişlik seviyeleri, ülkeye son derece büyük finansal yarar da sağlamış durumda. Agroculus buna benzer çözümleri farklı ülkelerde uygulanabilir hale getiriyor. Sadece Türkiye için değil, çevre ülkelerde ve başka kıtalarda olan ticari işletmeler için de bu çözümün son derece faydalı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ticari potansiyeli oldukça yüksek bir proje diyebiliriz."

"Kitle fonlama işlemleri MKK ve Takasbank güvencesi altında"

Paya dayalı kitle fonlama kampanyalarında yatırımcılardan gelen paranın, şirketin hesabına bir nevi sermaye artırım yoluyla kaydedildiğini dile getiren Mustafaoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kitle fonlama platformlarının sunduğu bir diğer avantaj da yatırımın tamamen dijital platform üzerinden yapılabilmesidir. Dolayısıyla bu işlemi yaparken çok fazla bir zamana veya çabaya ihtiyacınız yoktur Platformumuza kayıt olduktan sonra e-Devlet ile kimlik doğrulaması aşamasının ardından yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Başarı ile tamamlanan kampanya sonrası MKK nezdinde aldığınız paylar kaydedilecektir. Tek yapmanız gereken kampanya süreci devam eden bir girişime, kredi kartı veya EFT yöntemlerinden biriyle yatırım yapmaktır. Söz konusu yatırım, dijital olarak yapıldığı için kayıtların hepsi anında toplanır ve sizin adınıza kaydedilir."

Önemli olan noktalardan birisinin bütün işlemlerin MKK ve Takasbank üzerinden kaydedilip yatırımcı hesabına işlenmesi olduğunu vurgulayan Mustafaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adınıza yapılan bütün menkul kıymet işlemleri MKK nezdinde kayda girerken, yatırdığınız para doğrudan doğruya Takasbank hesabına geçer. Ne adına para toplanan girişimin ne de platformun bu paraya erişim hakkı yoktur. Ancak kampanya başarılı şekilde sonuçlandıktan ve söz konusu şirketin payları, yatırımcılara transfer edildikten sonra yatırım, Takasbank tarafından şirketin hesabına aktarılır. Bu sürecin tamamı e-Devlet uygulamasıyla koordineli olarak yürür. Dolayısıyla işlemleriniz Borsa İstanbul güvencesi altındadır."