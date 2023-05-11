Fiyat artışlarına rağmen dönerin müşterisi azalmadı

Eskişehir'de sürümden kazandıkları için kar marjını azaltarak fiyat artışlarını vatandaşa çok fazla yansıtmayan esnaf, dönere daha fazla rağbet gösterildiğini söyledi.

Öğrenci kenti Eskişehir'de gençlerin en çok tercih ettiği yiyeceklerden birisi döner. Yaşanan fiyat artışları sebebiyle çoğu şey gibi döner fiyatlarının da arttığı bilinirken, esnaf bu durumun işlerini olumsuz etkilemediğini ifade etti. Öğrencilerin yemeklere yüksek ücretler ödemek istemediğini bilen dönerciler, müşteri potansiyelini düşürmemek adına sürümden kazanmayı hedefleyerek kar marjını azalttığını belirtti. Buna bağlı olarak dönerin eskisinden daha fazla rağbet gördüğü ve taleplerin arttığı aktarıldı.

"Öğrenci potansiyelini koruyabilmek adına zamları fiyatlarımıza çok yansıtmadık"

Eskişehir'de dönercilik yapan Tanju Pekdemir, dönerin öğrenciler tarafından en sık tüketilen yiyeceklerden birisi olduğunu söyledi. Öğrenci potansiyelini korumak adına fiyatları düşük tutmaya çabaladıkları için işlerinin daha da fazla arttığını ifade eden Pekdemir, "Bildiğiniz üzere Eskişehir bir öğrenci kenti. Döner, öğrenciler ve halk tarafından diğer yemeklere göre daha fazla tercih edilen bir ürün. Her şey gibi dönerin de fiyatı yükseldi ancak bizim işlerimiz olumsuz etkilenmedi. Fiyat artışları bizleri de ilgilendiriyor fakat lokanta gibi yerlerde fiyatlar daha fazla yükseldi. İnsanlar düşük fiyatlarla karınlarını doyurmak istedikleri için diğer yiyeceklere göre fiyatı daha az yükselen dönere rağbet arttı. Tabii biz de öğrenci potansiyelini koruyabilmek adına zamları fiyatlarımıza çok yansıtmadık, bu yüzden de talep daha fazla artmış oldu. Biz sürümden kazanma yolunu seçtik, kar marjımızı daha düşük oranda tuttuk. Bu şekilde müşteri potansiyelimizi koruyabildik. Şu anda genel olarak çoğu dönerci böyle. Ancak aynı zamanda kaliteyi de korumak önemli" dedi.

"Eskişehirli öğrencilerin favorisi hala tavuk döner"

Sürümden kazanç sağlandığı için döner fiyatlarının ucuz olduğunu dile getiren Pekdemir, müşteri akışı olmayan işletmelerin tavuk döneri 25 TL'ye satarak kazanç sağlayamayacağını belirtti. Müşterilerini kaybetmemek için bu şekilde hareket ettiklerini aktaran dönerci Tanju Pekdemir, "İdeal bir ekmek arası tavuk döner şu anda 25 TL'den satılıyor. Bizler ideal tavuk döneri yaptığımızı iddia ediyoruz. Müşteri potansiyelimiz yüksek olmasaydı ve sürümden kazanıyor olmasaydık bu fiyat bizim kalitemiz için düşük kalırdı. Biz sürümden kazandığımız için 25 TL üzerinden kaliteyi koruyabiliyor, ancak düşük potansiyelli bir yerin bu fiyata kaliteli döner satması zor. Sürüm olmadığı zaman dönercinin bu ücretlerle ayakta durması kolay değil. Zaten artık mahallelerde pek dönerci kalmadı, belirli yerler haricinde kalitesini ve müşterisini koruyabilmiş yerler dışında işletme yok. Şu anda Emek Mahallesi'nde gidip bakarsanız orada ekmek arası tavuk dönerin 35 TL olduğunu göreceksiniz çünkü ancak o şekilde masrafları karşılayabiliyorlar. Biz sürümden kazanmayı tercih ediyoruz, müşterimizi kaybetmemek için bu şekilde hareket ediyoruz. Dolayısıyla öğrencinin favorisi hala tavuk döner" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR