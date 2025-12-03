Haberler

Fiyat artışları (1)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 yükseldi.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 26,72, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 27,23 artış oldu.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak1,822,461,021,061,351,6811,106,656,75,03

0,553,980,990,451,842,6610,454,154,143,06
Şubat-0,020,810,730,160,350,914,813,154,532,27

-0,201,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart-0,041,020,991,030,571,085,462,293,162,46

0,401,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan0,781,311,871,690,851,687,252,393,183

0,520,762,602,981,284,347,670,813,602,76
Mayıs0,580,451,620,951,360,892,980,043,371,53

1,480,523,792,671,543,928,760,651,962,48
Haziran0,47-0,272,610,031,131,944,953,921,641,37

0,410,073,030,090,694,016,776,501,382,46
Temmuz1,160,150,551,360,581,802,379,493,232,06

0,210,721,77-0,991,022,465,178,231,941,73
Ağustos-0,290,522,300,860,861,121,469,092,472,04

0,080,856,60-0,592,352,772,415,891,682,48
Eylül0,180,656,300,990,971,253,084,752,973,23

0,290,2410,880,132,651,554,783,41,372,52
Ekim1,442,082,672,002,132,393,543,432,882,55

0,841,710,910,173,555,247,831,941,291,63
Kasım0,521,49-1,440,382,303,512,883,282,240,87

2,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,660,84
Aralık1,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03

2,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4

Yıllık değişim

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak9,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,12

5,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,2
Şubat8,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,05

4,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart7,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1

3,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan6,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,86

2,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5
Mayıs6,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,41

3,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,13
Haziran7,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,05

3,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,45
Temmuz8,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,52

3,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,19
Ağustos8,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,95

3,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,16
Eylül7,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,29

1,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,59
Ekim7,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,87

2,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,00
Kasım7,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,0931,07

6,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,4727,23
Aralık8,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,38

9,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52

(Sürecek)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de yüzlerce istasyonu var! Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına el konuldu

Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına 30 saniyede el konuldu
Bahçeli: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı

Şartını sunup tarihi bir çağrı daha yaptı: Gelin ailenizle kucaklaşın
39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu

39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Türkiye'de yüzlerce istasyonu var! Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına el konuldu

Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına 30 saniyede el konuldu
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Barcelona, Atletico Madrid'i sahadan sildi

Geceye damga vuran maç! İşte kazanan
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar

Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Asgari ücret için 5+5+1 formülü

Asgari ücret için 5+5+1 formülü
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntü! Soruşturma başlatıldı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü! Resmen düğmeye basıldı
8 bin 800 kilometreden Bursa'ya geliyor! Ölüm hariç her derde şifa

8 bin 800 kilometreden o ilimize geliyor! Ölüm hariç her derde şifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.