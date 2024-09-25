Fitch'ten Türkiye hakkında kritik açıklama: Türkiye'nin kredi notunu artırdık

Amerika Birleşik Devletleri'nin üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu'ndan biri olan Fitch Ratings Inc. " Türkiye : Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar" başlıklı bir webinar düzenledi. Webinar kapsamında Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin kredi notunun dış kırılganlıkların ve yüksek finansman ihtiyaçlarının azalmasıyla artırıldığını açıkladı.

YÜKSEK ENFLASYON EN BÜYÜK SORUNLAR ARASINDA

Morales, "Politikaların karşılaştığı ana zorluklar yüksek enflasyon ve makroekonomik kırılganlık." dedi. Ayrıca politikanın geri dönme riski ve erken politika gevşemesi tehlikesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Sıkı parasal koşulların 2025'in ilk çeyreğine kadar devam edeceğini öngördüğünü ifade eden Morales, Merkez Bankası'nın gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz indirimine başlamasıyla bu koşulların değişebileceğini kaydetti.

Kamu bütçe açığının GSYH'ya oranının 2024'te yüzde 5,1, 2025'te yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 2,6'ya inmesini beklediklerini aktaran Morales, Türkiye'nin borç bileşiminde ve borç çevirme oranında iyileşme görüldüğünü de sözlerine ekledi. Bankaların, yurt içi borçlanma piyasalarının ana aktörü olmaya devam ettiği belirtildi.

"BANKALARIN KARLILIĞI DÜŞEBİLİR"

Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Türk bankaları için 2024 yılı karlılık görünümünün zayıf olduğunu ifade ederek, "Karlılık görünümündeki zayıflığın nedenleri arasında yüksek fonlama maliyetleri, enflasyonist baskılar ve risk maliyetindeki ılımlı artış var." dedi. Kılınç, 2018'den bu yana azalan yabancı para cinsinden kredilerin 2023 sonu itibarıyla 27 milyar dolar arttığını belirtti. Kılınç, "Bu artış TL cinsinden borçlanmanın yüksek maliyetini ve göreli döviz kuru istikrarını yansıtıyor" diye ekledi.