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Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti! Faiz ve enflasyon tahmini dikkat çekici

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Kuruluş açıklamasında TCMB için yıl sonu faiz beklentisini yüzde 28 olarak duyururken enflasyon beklentisini de yüzde 32,8 olarak açıkladı.

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB-", not görünümünün ise "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

2025 SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 28

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), geçen yıl aralık ayından bu yana art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme döngüsüne başladığı ve politika faizini yüzde 45'e düşürdüğü anımsatılarak, 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 28'e düşürülmesinin beklendiği aktarıldı.

ENFLASYONUN YÜZDE 32,8'E İNMESİ BEKLENİYOR

Fitch'in açıklamasında, ortalama yıllık enflasyonun 2024'teki yüzde 60,2 seviyesinden belirgin bir düşüşle bu yıl yüzde 32,8'e inmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

REZERVLER 155 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Uluslararası rezervlerin geçen yıl 14 milyar dolar artarak 155 milyar dolara çıktığı ve kompozisyonun önemli ölçüde iyileştiğine işaret edilen açıklamada, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açıklar ve sermaye girişlerinin dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyebileceği ifade edildi.

BÜYÜME YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,9'a yavaşladığının tahmin edildiği, sıkı para politikasının devam etmesi, önemli ölçüdeki mali konsolidasyon ve ılımlı asgari ücret artışı nedeniyle 2025'te de yüzde 2,6 seviyesinde kalmasının beklendiği aktarıldı. Avrupa Birliğinde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği kaydedildi.

FITCH GEÇTİĞİMİZ EYLÜLDE TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ

Fitch Ratings, en son geçen yıl eylül ayında, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti! Faiz ve enflasyon tahmini dikkat çekici
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Düşür şunu türkiyeye bu bile fazla muz cumhuriyeti

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ne zaman negatife geçer acaba

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Peki açıklama yapıyorsunuz ya hani! Her işi biliyorsunuz ya? Rica etsem su an Ülkemdeki enflasyon oranını acıklarmısınız lütfen! Fisildayiniz.TUİK ve EKONOMİ ekibi darılır sonra.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

FİÇHLİK YAPMAYIN FİTTİRİN GİDİN YALANINIZI YESİNLER ÜLKEYİ YÜKSEK FAİZLE SOYMAK İÇİN UYDURMA RAKAMLAR VERİLER ÜRETİYORLAR

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Haber Yorumlarımehmet istek:

sen nerden biliyorsun enflasyon kaç ürkiyede çarşı pazar gezdinmi tuike ahabere bakarsan enflasyon bile yok gaz verip ülkeyi iyi ce batırmak istiyorlar , hani nerde paralar kendi halkına zam veremeyen hükümetmi düşürecek enflasyonu nasıl düşürecek insanları aç bırakarak düşürü şu an onu yapıyor zaten suriyeli ne idiği belli olmayan insanları doldurdu oy için ülkeleribi göndermiyor bir de üstelik emeklisinden fazla kelle başi maaş veriyor tü sıfatlarına

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