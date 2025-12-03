Haberler

Fıstık Üreticileri Birliği: Fıstık Stratejik Ürün Kapsamına Alınsın

Diyarbakır'da bir araya gelen fıstık üreticileri birlikleri, Antep ve Siirt fıstığının stratejik ürün olarak tanınması, destekleyici finansman imkanları ve tarımsal sanayinin gelişimi için taleplerini açıkladı.

DİYARBAKIR'da bir araya gelen 6 fıstık üreticileri birliği, fıstığın stratejik ürün kapsamına alınmasını isteyerek, yapılması gerekenlere ilişkin açıklama yaptı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki fıstık üreticileri birlikleri, Sur ilçesindeki Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde toplantı düzenledi. Toplantıya; Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Celalettin Birtane, Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Akbaş, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, Birecik Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Arıcı, Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Halit Güngör ve Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş katıldı.

'BÖLGEMİZ İÇİN STRATEJİK BİR ÜRETİM ALANI'

Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Celalettin Birtane, 6 birlik adına hazırlanan açıklamayı okudu. Birtane, "Birliklerin başkan ve yöneticileri olarak bölgemizde Antep ve Siirt fıstığı çeşidinin geliştirilmesi için oldukça yoğun çaba sarf ettik ve önemli başarılar sağladık. Bugünden sonra da aynı çabalarımızı daha yoğun bir şekilde devam ettireceğimizi belirtmek isteriz. Resmi istatistiki verilere göre dünyada fıstık üretiminin yüzde 95'i üç ülkede; ABD, İran ve Türkiye'de gerçekleşiyor. ABD üretimin yüzde 60'ını gerçekleştirirken Türkiye yüzde 20, İran da yüzde 20 oranında üretim sağlayabiliyor. Türkiye'de ise üretimin yüzde 95'i fıstık tarımı için en elverişli iklim ve toprak yapısına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşmektedir. Katma değeri yüksek olan bu tarımsal faaliyet aynı zamanda sıcaklık ve kuraklığa dayanıklılık gibi unsurları itibarıyla de bölgemiz için oldukça stratejik bir üretim alanıdır. Bölgemizde kuraklığın giderek artacağına dair uzmanların uyarılarını dikkate aldığımızda hem yerelden hem de merkezi otoritelerden taleplerimizi de paylaşmak isteriz" dedi.

'FAİZSİZ GERİ ÖDEMELİ KREDİ İMKANLARI SAĞLANMALI'

Taleplerini sıralayan Birtane, şunları kaydetti:

"Antep ve Siirt fıstığı çeşitlerinin Türkiye ve bölgemiz için stratejik ürün kapsamına alınması, fıstık tarımına dayalı sanayinin gelişmesi için lisanslı depoculuğun desteklenmesi, ihracat payının dünya genelinde arttırılması için gerekli tanıtımların yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yeni kurulmuş ve kurulacak olan fıstık bahçelerinin yıllık bakım, budama, ilaçlama, gübreleme, damla sulama ve toprak işleme gibi girdi maliyetlerine karşılık, faizsiz geri ödemeli kredi imkanlarının sağlanması gerekmektedir. Fıstık yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere bilabedel karşılığı fıstık çöğürü (aşısız fidan) dağıtımının sağlanması, Ar-Ge ve yetiştiriciliğe dair her türlü yaygın eğitim çalışmalarının arttırılarak devam ettirilmesini talep ediyoruz. Ekonomik gelişmenin temeli toplumsal barışa, demokrasiye, adalete, özgürlüklere, dayanışmaya ve huzura bağlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle; TBMM çatısı altında oluşturulmuş olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tüm çalışmalarını canı gönülden destekliyoruz. Komisyonun Kürt sorununun demokratik çözüm çabalarına destek veren tüm siyasi partilere, barışa katkı sunan tüm şahsiyetlere şükranlarımızı sunuyoruz."

