Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

Devir teslim öncesi böyle karşıladı! "Evine hoş geldin"
Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

FİSKOBİRLİK'te Mali Kriz: Giresun Ziraat Odası Başkanı İddialarını Sıraladı

FİSKOBİRLİK'te Mali Kriz: Giresun Ziraat Odası Başkanı İddialarını Sıraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK'in son yıllarda ciddi mali zararlar yaşadığını ve yönetimin kötü performans sergilediğini belirtti. 2007-2022 yılları arasında yaşanan mali sıkıntılar ve borçların artışına dikkat çekti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçtiğimiz hafta mali genel kurulunu gerçekleştiren FİSKOBİRLİK'in son yıllarda ciddi zarara uğradığını iddia etti. Karan, FİSKOBİRLİK yönetiminin kötü bir performans sergilediğini ve kurumun kaynaklarının israf edildiğini söyledi.

FİSKOBİRLİK'in 2007 yılından bu yana yaşadığı mali sıkıntıları açıklayan Karan, "2007-2022 yılları arasında, FİSKOBİRLİK'in üretimden kazandığı gelir ve gayrimenkul satışları hariç, Lütfi Bayraktar başkanlığında kurum başarılı bir yönetim sergileyememiştir" dedi. Karan, Bayraktar'ın 2007 yılında devraldığı FİSKOBİRLİK'e 108 milyon 571 bin 429 dolar (2007 yılı dolar kuru ile yaklaşık 152 milyon TL) borçla başladığını belirtti.

Karan, 2007-2022 yılları arasında hükümetin FİSKOBİRLİK'e sağladığı 67 milyon 321 bin 250 dolar (226 milyon TL) desteğe ve 121 milyon 118 bin 570 dolar (yaklaşık 222 milyon 100 bin TL) değerinde gayrimenkul satışına rağmen kurumun ciddi bir mali kayba uğradığını ileri sürdü. "Bu süreçte FİSKOBİRLİK, 4 milyarı aşkın zarar ederek kaynaklarını yok etti" diyen Karan, kurumun borcunun bu dönemde 114 milyon 368 bin dolara (yaklaşık 185 milyon TL) yükseldiğini söyledi.

Karan, FİSKOBİRLİK'in mevcut yönetiminin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
img

Devir teslim öncesi böyle karşıladı! "Evine hoş geldin"
img

Kredi çekecekler dikkat! Oranlar değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.