Fırat EDAŞ, Yapay Zeka Yönetim Sistemi akreditasyonunu aldı

Elektrik dağıtım sistemindeki arızaları, henüz oluşmadan önce tespit etmeyi amaçlayan yerli yapay zeka platformunu geliştirmek üzere EnergyMind projesini başlatan Fırat EDAŞ, proje kapsamında yürütülen eğitim, dokümantasyon ve belgelendirme sürecini tamamlayarak, Yapay Zeka Yönetim Sistemi akreditasyonunun sahibi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), "EnergyMind: Yerli ve Milli Yapay Zeka Platformu Geliştirilmesi Projesi" için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında elektrik dağıtım sistemindeki arızaları henüz oluşmadan önce tespit etmeyi amaçlayan yerli yapay zeka platformunu geliştirmek üzere çalışmalara başlayan Fırat EDAŞ, yapay zeka yönetişimine ilişkin kurumsal farkındalığı artırmayı, süreçleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeyi ve veri güvenliği altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje sürecinde önemli aşamalar kaydetti.

EnergyMind projesi kapsamında operasyonel süreçler detaylı şekilde analiz edildi, mevcut uygulamalar standart uyumluluğu açısından değerlendirildi ve gerekli iyileştirme adımları planlandı. Eğitimler, dokümantasyon çalışmaları, uygulama testleri ve denetim hazırlıklarıyla desteklenen bu süreç sayesinde yapay zeka tabanlı işleyişin daha güvenli, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıda yönetilmesine zemin oluşturuldu. Tüm hazırlıkların titizlikle yürütülmesi sonucunda şirket, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak sektörde önemli bir aşamaya ulaştı.

Proje kapsamında yürütülen eğitim, dokümantasyon ve belgelendirme sürecini tamamlayan şirket, yapay zeka tabanlı uygulamaların güvenli, etik ve denetlenebilir bir yapıda yönetilmesine yönelik oluşturulan bu yeni standarda uyum sağlayarak dağıtım sektöründe uygulanan ISO/IEC 42001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Akreditasyonunu almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu akreditasyon, arıza yönetiminden karar destek mekanizmalarına, müşteri işlemlerinden iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok kritik alandaki yapay zeka uygulamalarını daha kontrollü, izlenebilir ve etik ilkelere uygun şekilde yönetme kapasitemizi güçlendiren önemli bir adımdır. Fırat EDAŞ olarak, bu başarının sektörde açacağı yolun bilinciyle daha akıllı, daha güvenli ve daha dirençli bir enerji dağıtım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL