Fırat EDAŞ, Türkiye enerji sektöründe ilk olan "Yapay Zeka Yönetim Sistemi" akreditasyonu aldı

Doğu Anadolu'da hizmet veren Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, Türkiye enerji sektöründe bir ilke imza atarak ISO/IEC 42001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi akreditasyonunu aldı. Şirket, yapay zeka ile arıza tespit sistemini geliştirmek için önemli adımlar attı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hizmet veren Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), Türkiye enerji sektöründe ilk kez uygulanan Yapay Zeka Yönetim Sistemi akreditasyonunu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fırat EDAŞ, haziran ayında elektrik dağıtım sistemindeki arızaları, oluşmadan tespit etmeyi amaçlayan yerli yapay zeka platformunu geliştirmek üzere başlattığı "EnergyMind: Yerli ve Milli Yapay Zeka Platformu Geliştirilmesi Projesi" için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, yapay zeka yönetişimine ilişkin kurumsal farkındalığı artırmayı, süreçleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeyi ve veri güvenliği altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje sürecinde önemli aşamalar kaydetti. Proje kapsamında operasyonel süreçler detaylı şekilde analiz edildi, mevcut uygulamalar standart uyumluluğu açısından değerlendirildi ve gerekli iyileştirme adımları planlandı.

Eğitimler, dokümantasyon çalışmaları, uygulama testleri ve denetim hazırlıklarıyla desteklenen bu süreç sayesinde yapay zeka tabanlı işleyişin daha güvenli, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıda yönetilmesine zemin oluşturuldu. Tüm hazırlıkların titizlikle yürütülmesi sonucunda şirket, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak sektörde önemli bir aşamaya ulaştı.

Proje kapsamında yürütülen eğitim, dokümantasyon ve belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan Fırat EDAŞ, yapay zeka tabanlı uygulamaların güvenli, etik ve denetlenebilir bir yapıda yönetilmesine yönelik oluşturulan bu yeni standarda uyum sağlayarak dağıtım sektöründe ilk kez uygulanan ISO/IEC 42001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi akreditasyonunu almaya hak kazandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akreditasyon, arıza yönetiminden karar destek mekanizmalarına, müşteri işlemlerinden iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok kritik alandaki yapay zeka uygulamalarını daha kontrollü, izlenebilir ve etik ilkelere uygun şekilde yönetme kapasitemizi güçlendiren önemli bir adımdır. Fırat EDAŞ olarak, bu başarının sektörde açacağı yolun bilinciyle daha akıllı, daha güvenli ve daha dirençli bir enerji dağıtım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz."???????

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
