Fındık Fiyatları Düşüş Eğiliminde

Fındık üreticileri, fındık fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu belirterek yükselişin durmaması gerektiğini söyledi. Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesinin sebepleri arasında okulların açılması ve gurbetçilerin dönüşü olduğu ifade edildi. Üreticiler, rekoltenin düşük olması ve maliyetlerin artması nedeniyle zarar ettiklerini dile getirdi. Fındık fiyatlarının önümüzdeki günlerde yeniden yükselmesi bekleniyor.

Fındık üreticileri serbest piyasada fındık fiyatının düşüş eğiliminde olduğunu ifade ederek yükselişin durmaması gerektiğini söyledi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık tüccarlığı yapan Bilal Artul, okulların açılması ve gurbetçilerin dönüşe başlaması nedeniyle pazara bir anda fındık inmeye başlamasıyla yükselişte olan fiyatların düşüş eğilime geçtiğini söyledi.

Serbest piyasada fındık fiyatları, TMO ve FİSKOBİRLİK'in fiyat politikasını değerlendiren fındık tüccarı Bilal Artul, "Üreticinin fındığı satmak zorunda kalması, fındık fiyatlarını etkiledi ve düşüşe geçti. Uzun süre bu fiyatlar üzerinden satış olmaz, fiyatlar 105-110 TL arası sürdürülemez. 20 gün içerisinde fiyatlarda yükselme olur diye düşünüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatları güncellemeyeceğiz diye bir açıklama yaptı, ardından serbest piyasalarda düşüş yaşandı. Bu şekilde açıklama yapmasaydı, fındık şu anda 125 TL olabilirdi. Fıskobirlik de fiyatları geri çekti" dedi.

Rekoltenin düşük olduğuna değinen Artul, "Şu an piyasada rekolte düşüklüğü yaşanıyor, fındık fiyatları yükselecek. Aynı zamanda şu an üreticiler zararda. Mahsul az olduğunda maliyetler de ciddi manada arttı. Üretici fiyattan memnun diyorlar, ama kesinlikle memnun değil. Üreticiler 5 dönüm yerden 120 kg fındık topluyor. 18 bin TL masraf etmişler, yani bunun 12 bin TL üzeri zarar" şeklinde konuştu.

"Olması gereken fiyat 200 TL"

Önümüzdeki günlerde fındık fiyatının yeniden yükselişe geçmesini beklediklerini ifade eden Artul, "Masraflar çok fazla, ileriki zamanlarda fındık fiyatları inşallah yükselir, üreticinin de yüzü güler. Fiskobirlik de fiyatlara müdahale etmedi, 105 TL fiyat açıkladı. TMO'nun açıklamasıyla fiyatları geri çekti. Fiskobirlik de bu fiyatta tutamaz fiyatları, öyle düşünüyorum. Üreticiler aradıkları fiyatları bulacak, ürün bizim ürünümüz. Kesinlikle üreticinin mağdur olmasını istemeyiz. Giresun kalite fındık 50 randıman 105 TL'den başlıyor. Levant kalite fındığa fazla talep yok, ciddi manada Giresun yağlısına talep var. Levant kalite fındığın fiyatı da 95-97 bandında seyrediyor. Bir de üreticinin stopaj maliyetinde bir sıkıntı var. Fiskobirlik almıyor, güzel bir şey yapıyor. TMO alıyor, Tarım ve Orman Bakanlığının yapacağı güzel şeyler var. yüzde 2,1'lik stopaj yüzde 1'i kaldırabilir, böylelikle üreticinin cebine kg başına 1,50 TL fazla girmiş olur. Güncel fiyat bu şekilde. Üreticiler de ciddi fındık sattı, arkası kesiliyor. Yüksek köylerden de fındık gelmeye başlandı. Fındık sezonu yavaştan bitiyor, fiyatlar yükselecek" ifadelerini kullandı. - GİRESUN