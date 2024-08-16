Fethiye'de Yamaç Paraşütü Tutkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan bu yılın ilk 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Erkan Karaöz, AA muhabirine, Babadağ'ın özelliklerinden birinin dünyada sayılı denize dik ve direkt inebilen noktalardan olduğunu söyledi.

Bölgede alternatif olarak 1200, 1700, 1800 ve 1900 metrede atlama istasyonlarının olduğunu belirten Karaöz, insanlar için hem Kuzey, hem Güney alternatif noktalardan uçuş imkanları sağlayabildiklerini belirtti.

Kışın da hava şartlarından dolayı 1200 metreden uçuş yapılabildiğine işaret eden Karaöz, "Kışın riske atmak istemediğimiz için 1200 metreden hizmet veriyoruz. Teleferiğimiz de hizmet veriyor. Oradan atlayışlarımız devam ediyor. Bu hizmeti veriyoruz." dedi.

"Gurbetçi misafirlerimiz bizleri yalnız bırakmıyor"

Bu yılın 7 aylık dilimindeki atlayış sayılarıyla ilgili bilgi veren Karaöz, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yaklaşık 73 bin 670 atlayışımız gerçekleşti. Bu solo ve tandem olarak gerçekleşti. Ağustosun ortasındayız, Ekim sonuna kadar da bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ağustos itibarıyla yoğunluğumuz başladı. Bundan sonra ekim sonuna kadar da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Biz kapımızı çalan herkese ev sahipliği ve misafirlik yapıyoruz. Pistlerimiz bütün ülke vatandaşlarına açık. Şu anda İngiliz misafirler biraz daha yoğunlukta. Ama özellikle bu aylarda gurbetçi misafirlerimiz çok ziyaret ediyorlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Çinli misafirlerimizin de gelmeye devam edeceğini düşünüyorum. 1700 metreye kadar teleferik hizmeti veriyoruz. 1700'den sonra telesiyej hizmeti veriyoruz. Eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu yerli ve yabancı misafirlerimiz dile getiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."

Eylülde Babadağ'ın dünya paraşüt şampiyonasına ev sahipliği yapacağını vurgulayan Karaöz, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular katılacaklar. Türkiye'nin tanıtımı, özellikle teleferik turizminin, bölgenin tanıtımı açısından çok ciddi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bölgede 12 yıldır yamaç paraşütü pilotu Tuna Emrah Gök ise dünyanın en iyi kalkış alanı olduğu için tatilcilerin bölgeye rağbet ettiğini dile getirdi. Gök, bu yıl yerli turistlerin yanı sıra çoğunlukla İngiliz ve Çinli turistleri uçurduklarını kaydetti.

Gök, dünyanın hiçbir kalkış alanından denizin görünmediğini belirterek, "Burası o anlamda dünyada tek. Kalkıştan 3 dakika sonra denizin üzerindeyiz ve Ölüdeniz manzarasını görüyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Yamaç paraşütümüz dünyanın en güvenli hava araçlarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.