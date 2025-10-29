FED, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek, yüzde 3.75-4 aralığına çekti.
- FED politika faizini yüzde 3.75-4 aralığına indirdi.
- FED faizi 25 baz puan düşürdü.
- FED 2025 yılında ikinci kez faiz indirimi yaptı.
FED, faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 3.75-4 aralığına indirdi.
FED, FAİZİ DÜŞÜRDÜ
ABD Merkez Bankası (FED), 2 gün süren toplantının ardından faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini piyasaların beklentileri dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3.75-4 aralığına çekti.
2025'TE İKİNCİ KEZ İNDİRİME GİTTİLER
Son olarak eylül toplantısında 25 baz puan indirim yapan FED, 1 Aralık'tan itibaren bilanço küçültmeyi durduracağını duyurdu. Fed böylece bu sene ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.
Ayrıntılar geliyor...