FED, faiz kararını açıkladı

FED, faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 3.75-4 aralığına indirdi.

FED, FAİZİ DÜŞÜRDÜ

ABD Merkez Bankası (FED), 2 gün süren toplantının ardından faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini piyasaların beklentileri dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3.75-4 aralığına çekti.

2025'TE İKİNCİ KEZ İNDİRİME GİTTİLER

Son olarak eylül toplantısında 25 baz puan indirim yapan FED, 1 Aralık'tan itibaren bilanço küçültmeyi durduracağını duyurdu. Fed böylece bu sene ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

