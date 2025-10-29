Haberler

FED, faiz kararını açıkladı

FED, faiz kararını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek, yüzde 3.75-4 aralığına çekti.

  • FED politika faizini yüzde 3.75-4 aralığına indirdi.
  • FED faizi 25 baz puan düşürdü.
  • FED 2025 yılında ikinci kez faiz indirimi yaptı.

FED, faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 3.75-4 aralığına indirdi.

FED, FAİZİ DÜŞÜRDÜ

ABD Merkez Bankası (FED), 2 gün süren toplantının ardından faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini piyasaların beklentileri dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3.75-4 aralığına çekti.

2025'TE İKİNCİ KEZ İNDİRİME GİTTİLER

Son olarak eylül toplantısında 25 baz puan indirim yapan FED, 1 Aralık'tan itibaren bilanço küçültmeyi durduracağını duyurdu. Fed böylece bu sene ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Aslan:

Bizim ulkede enflasyon yuzde 100 dunyada enflasyon yuzde 10 un ustune cikmiyor ben ekonomistim diyen adamin ulkeyi getirdigi hale bak ulkede cocuklar bile enflasyonu konusuyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

bir sıfır eksik sadece

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.