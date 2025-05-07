Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon

Fed Başkanı Powell'dan Trump'a tarife uyarısı: Enflasyon ve işsizlik artabilir

Fed Başkanı Powell'dan Trump'a tarife uyarısı: Enflasyon ve işsizlik artabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed Başkanı Jerome Powell, faizi sabit tutma kararının ardından yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump yönetimi tarafından açıklanan tarife artışlarının enflasyonu artırabileceğini, ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini ve işsizliği yükseltebileceğini belirtti. Trump'ın faiz indirimi çağrısına da yanıt veren Powell, "Biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, riskleri değerlendiriyoruz" dedi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

"EKONOMİK GÖRÜNÜM TEMKİNLİ İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR"

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonomi ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine rağmen hala yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini söyledi. İş gücü piyasasının genel olarak dengede olduğunu ifade eden Powell, ekonomik görünümün temkinli iyimserliğini koruduğunu dile getirdi.

Fed Başkanı Powell'dan tarife uyarısı: Enflasyon ve işsizlik artabilirFed Başkanı Jerome Powell

"TARİFE ARTIŞLARI; ENFLASYONDA ARTIŞA, EKONOMİK BÜYÜMEDE YAVAŞLAMAYA VE İŞSİZLİKTE ARTIŞA YOL AÇACAK"

Ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklere dikkat çeken Powell, açıklanan büyük tarife artışlarının devam etmesi durumunda ekonomik etkilerin ciddi olabileceğini vurguladı. Powell, "Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel" ifadelerini kullandı. Fed Başkanı, bu nedenle politik adımlarda ihtiyatlı davranılması gerektiğini de belirtti.

"TARİFELER BİRAZ DAHA NETLİK KAZANANA KADAR ADIM ATMAK İSTEMİYORUZ"

Fed'in karar süreçlerinin mevcut küresel riskler ışığında şekillendiğini kaydeden Powell, "Tarife konusu nereye evrilecek, bunun enflasyon ve işsizliğe etkileri ne olacak, bunlar şu an belirsiz. Tarifeler biraz daha netlik kazanana kadar adım atmak istemiyoruz" ifadelerini kullanan

Fed Başkanı Powell'dan tarife uyarısı: Enflasyon ve işsizlik artabilir

TRUMP'IN FAİZ ÇAĞRISINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrılarına ilişkin bir soruya ise, "Trump'ın açıklamaları bizim iş yapma şeklimizi etkilemiyor. Biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, riskleri değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.