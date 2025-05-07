Fed Başkanı Powell'dan Trump'a tarife uyarısı: Enflasyon ve işsizlik artabilir

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

"EKONOMİK GÖRÜNÜM TEMKİNLİ İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR"

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonomi ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine rağmen hala yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini söyledi. İş gücü piyasasının genel olarak dengede olduğunu ifade eden Powell, ekonomik görünümün temkinli iyimserliğini koruduğunu dile getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell

"TARİFE ARTIŞLARI; ENFLASYONDA ARTIŞA, EKONOMİK BÜYÜMEDE YAVAŞLAMAYA VE İŞSİZLİKTE ARTIŞA YOL AÇACAK"

Ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklere dikkat çeken Powell, açıklanan büyük tarife artışlarının devam etmesi durumunda ekonomik etkilerin ciddi olabileceğini vurguladı. Powell, "Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel" ifadelerini kullandı. Fed Başkanı, bu nedenle politik adımlarda ihtiyatlı davranılması gerektiğini de belirtti.

"TARİFELER BİRAZ DAHA NETLİK KAZANANA KADAR ADIM ATMAK İSTEMİYORUZ"

Fed'in karar süreçlerinin mevcut küresel riskler ışığında şekillendiğini kaydeden Powell, "Tarife konusu nereye evrilecek, bunun enflasyon ve işsizliğe etkileri ne olacak, bunlar şu an belirsiz. Tarifeler biraz daha netlik kazanana kadar adım atmak istemiyoruz" ifadelerini kullanan

TRUMP'IN FAİZ ÇAĞRISINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrılarına ilişkin bir soruya ise, "Trump'ın açıklamaları bizim iş yapma şeklimizi etkilemiyor. Biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, riskleri değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.