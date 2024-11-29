Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı

2025'e sayılı günler kala milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Oranlar ve rakamlar üzerindeki tartışmalar devam ederken, siyasiler ve uzman isimlerden de birtakım değerlendirmeler geliyor.

YAPAY ZEKAYA SORDU

Son olarak gazeteci Fatih Portakal, milyonların merak ettiği asgari ücreti yapay zekaya sorarak öğrenmek çalıştı. Portakal, SZC TV'deki canlı yayında yapay zekaya "Asgari ücret kaç TL olacak?" ve"2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorularını yönelttiğini söyledi.

ORAN VERDİ

Yapay zekanın 2025 asgari ücret zammı için yüzde 35 ila 45 aralığını işaret ettiğini belirten Fatih Portakal, rakam da verdi. Portakal, yapay zekanın asgari ücret için 22 bin 952 TL ila 24 bin 652 TL arasında olacağı yönünde tahmin verdiğini anlattı.