Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Fatih Portakal, yapay zekaya asgari ücretin ne kadar olacağını sordu ve aldığı yanıtı canlı yayında açıkladı.

2025'e sayılı günler kala milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Oranlar ve rakamlar üzerindeki tartışmalar devam ederken, siyasiler ve uzman isimlerden de birtakım değerlendirmeler geliyor.

Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı

YAPAY ZEKAYA SORDU

Son olarak gazeteci Fatih Portakal, milyonların merak ettiği asgari ücreti yapay zekaya sorarak öğrenmek çalıştı. Portakal, SZC TV'deki canlı yayında yapay zekaya "Asgari ücret kaç TL olacak?" ve"2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorularını yönelttiğini söyledi.

Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı

ORAN VERDİ

Yapay zekanın 2025 asgari ücret zammı için yüzde 35 ila 45 aralığını işaret ettiğini belirten Fatih Portakal, rakam da verdi. Portakal, yapay zekanın asgari ücret için 22 bin 952 TL ila 24 bin 652 TL arasında olacağı yönünde tahmin verdiğini anlattı.

Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

Yarın sabah ülkeye giriş yapacak tüm Türkiye bu kokuyu hissedecek
img

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
img

Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Zam gereksiz avrupa savasa hazirlaniyormus.yanimizda savas var.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın Kulu:

En az 18.000 en fazla 19.005 tl olur daha fazlasını beklemek cahillik ve ahmaklık olur. Malum, ülkemiz battığı her şartta rezil kepaze olduğu halde hala RTE yönetiyor. (HALA !)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

yeni asgari ucret 24002 tl olacak.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.