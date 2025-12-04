Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası faaliyete geçti

Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Chambre Turque de Commerce et d'Industrie au Maroc – CTCIM), Kazablanka'da yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısıyla faaliyete başladı.

Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası, ilk yönetim kurulu toplantısını Kazablanka'da gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın yanı sıra Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak ile Rabat Ticaret Müşaviri Ahmet İnanç Uysal ile çok sayıda davetli de katıldı.

Büyükelçi Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oda'nın iki ülke iş dünyaları arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

"Fas'taki 250'den fazla işletme tek çatı altında toplanacak"

Fas'ta faaliyet gösteren çok sayıda Türk yatırımcının ortak bir platforma duyduğu ihtiyacın uzun süredir dile getirildiğini belirten Kılıç, "Fas'ta faaliyet gösteren 250'den fazla Türk veya Türk ortaklı işletmeyi tek çatı altında toplayacak bir kuruluşa duyulan ihtiyaç iş dünyamızca sıkça dile getirilmekteydi. Türkiye bugün 5 milyar dolara yakın ticaret hacmiyle Fas'ın ilk 10 ticaret ortağı arasındadır. Fas'ın başlıca ticaret ortağı olan diğer ülkelerin önemli bölümünün de benzer sivil toplum yapılarıyla iş dünyasında temsil edildiğini görüyorduk." dedi.

Kılıç, Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın hem Türk işletmelerinin çıkarlarının korunmasına hem de iki ülke iş çevreleri arasındaki temasların güçlenmesine hizmet edeceğini kaydetti.

Büyük işletmelerin kurucu genel kurul ve yönetim kurulunda yoğun şekilde yer almasının iş dünyasının Oda'ya duyduğu güveni yansıttığını vurgulayan Kılıç, "Büyükelçilik olarak, kuruluş aşamasında olduğu gibi, faaliyetlerinde de desteğimiz sürecektir. Odamızın Türkiye-Fas ticari ve sanayi ilişkilerinde faaliyet gösteren tüm Türk ve Faslı firmalara, ayrıca Fas'ta yaşayan Türk toplumuna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşenleri yapmak için sabırsızlanıyoruz"

Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esma Parmak Kahraman da kuruluş sürecinde verilen desteklere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Fas ve Türk iş dünyası aktörleri arasında birlik ve iletişimi sağlamak ve güçlendirmek ilk hedeflerimiz arasındadır. Odamızın her iki ülke iş dünyamız için faydalı işler yapacağına inanıyor, bu süreçte üzerimize düşenleri yapmak için sabırsızlanıyoruz."

Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Chambre Turque de Commerce et d'Industrie au Maroc – CTCIM), ilk genel kurul toplantısını 20 Ocak 2025 tarihinde yapmış, toplantıda oda tüzüğü kabul edilerek yönetim kurulu üyeleri belirlenmişti.

CTCIM, Fas dernekler kanunu kapsamında 14 Ekim 2025'te Kazablanka'da tescil edilerek resmiyet kazanmıştı.