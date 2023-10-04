FAO, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na hibe desteği sağladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Japon Hükümeti tarafından fonlanan proje kapsamında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yaparak Gastro İnovasyon Merkezi'ne hibe desteği sağladı. Proje ile yöresel ürünlerin kadınlar tarafından yönetilen bir kooperatif aracılığıyla üretim ve satışının desteklenmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Japon Hükümeti tarafından fonlanan projesi çerçevesinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği sağlayarak Gastro İnovasyon Merkezi'ne hibe desteğinde bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile hibe sözleşmesi imzalayan FAO Türkiye temsilcileri bir araya gelerek Key Ma Kadın Kooperatifi kuruluşu için teknik destek sunmaya başladı.

Proje desteği ile Gastro İnovasyon Merkezi yöresel ürün satış noktası ve yöresel lezzet üretim ve sunumlarının kadınların önderliğinde kurulacak bir kooperatif aracılığıyla yönetilmesi hedefleniyor. Bu amaçla kurulacak Key Ma Kooperatifinin kırsal bölgelerdeki kadın kooperatifleri ve kadın üreticiler ile çalışması ve girdilerini kooperatifler ve kırsaldaki üreticilerden alması planlanıyor.

Yöresel ürün ve lezzetlere odaklanan merkez, Key Ma Kooperatifi aracılığıyla kültürel miras değerlerini koruyarak, kırsalda üretilen ürünleri inovatif bir şekilde pazara sunacak. Temsilcilik, kooperatif kuruluşu için eğitmen, ekipman, kapasite geliştirme ve pazara erişim desteği sunacak.

Kurulacak kooperatif kırsal bölgelerdeki kadın kooperatifleri ile de iş birliği sağlayarak çalışacak. Bu şekilde kırsal bölgelerdeki üretimlerin merkez bünyesinde değerlendirilmesi ve pazara sunumunun desteklenmesi sağlanacak.

Proje çerçevesinde temsilcilik tarafından merkez çalışanları, merkez bünyesinde eğitim alan kadınlar ve işbirliği sağlanan kadın kooperatiflerine yönelik 3 günlük kültürel miras ve tasarım odaklı bir eğitim programı başlatıldı. - DİYARBAKIR