Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak

İstanbul'un köklü lezzet markalarından Fakı Mehmet Efendi, büyüme ve yenilenme yolculuğunda önemli bir adım daha attı.

MODERN ÜRETİM TESİSİ AÇILDI

Fakı Mehmet Efendi, Mecidiyeköy Meydanı'nda modern üretim tesisini açtı. Marka, Mecidiyeköy Meydanı'nda kurduğu modern üretim tesisini tanıtmak üzere çalışanları, franchise temsilcileri ve aileleriyle özel bir kahvaltı etkinliğinde buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, markanın hem "birlikte üretme kültürü"nü hem de "geleceğe açık vizyonunu" yansıttı.

Yeni tesis, yalnızca çağdaş üretim teknolojileriyle değil; poğaça, çörek ve pasta çeşitleriyle İstanbul genelinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Fakı Mehmet Efendi, geleneksel tariflerini modern üretim standartlarıyla birleştirerek "yerel ustalıktan şehir çapında lezzet zincirine" uzanan dönüşümünü hızlandırıyor.

"İSTANBUL ARTIK BU LEZZETE BAĞIMLI OLACAK"

Etkinlikte, markanın büyümesinde emeği geçen isimler de unutulmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Uzel, katkılarıyla öne çıkan çalışanlara teşekkür ederek takdirname takdim etti. Ödül alanlar arasında Tayfun Yılmaz, Engin Arde, Volkan Aydın, M. Ali Yardımcı, Sevil Nur Balcı, Mehmet Uzel ve Kübra Kırmızı yer aldı.

Yeni tesisin açılışında konuşan Fevzi Uzel, markanın ulaştığı büyüklüğe ve yeni hedeflerine dikkat çekti: "Bugün İstanbul metrolarında 45 şubeye ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak. Fakı Mehmet Efendi, sadece bir marka değil; sabahın ilk saatlerinden itibaren şehrin temposuna eşlik eden bir lezzet geleneği. Gururla söylüyorum ki, Türkiye'nin açık ara en çok poğaça satan firmasıyız. Bu başarı, hem emeğe hem de sürdürülebilir kaliteye olan inancımızın bir sonucu."

"Lezzetle büyüyen bir aile" mottosuyla yoluna devam eden Fakı Mehmet Efendi, Mecidiyeköy'deki yeni üretim üssüyle hem üretim kapasitesini artırıyor hem de İstanbul'un dört bir yanına aynı tazelik ve özenle ulaşma kararlılığını sürdürüyor.