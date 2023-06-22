Faiz kararı canlı yayın! Faiz kaç oldu? Son dakika faiz arttı mı? TCMB PPK faiz kararı son dakika açıklaması

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararı açıklanacak. Faiz oranının artırılması bekleniyor. Faiz kaç oldu? Son dakika faiz arttı mı? sorularına yanıt aranıyor. Ekonomistler beklentilerini açıkladı. Haziran ayı faiz kararı 22 Haziran'da saat 14.00'te duyurulacak. Faiz kaç oldu? Son dakika faiz arttı mı? işte, TCMB PPK faiz kararı son dakika açıklaması...

Faiz kaç oldu? Son dakika faiz arttı mı, sorularının yanıtı merak edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından alınacak faiz kararıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk kez başkanlık edeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Merkez Bankası'nın faiz oranını artırması bekleniyor ve faiz artışının kaç baz puan olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili beklentilerini açıkladılar. Peki, Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta duyurulacak?

MERKEZ BANKASI FAİZİ KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun toplantı takvimi açıklandı. Buna göre, Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı, 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklandı. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltti

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla ilgili AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19.25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısıyla ilgili beklenti anketine 18 ekonomist katıldı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik beklentilerinin medyanı, 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri 350 ila 2.150 baz puanlık bir artış aralığında yer aldı ve yüzde 12 ile yüzde 30 arasında değişti. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında çeşitlilik gösterdi.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 25 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8.50 seviyesinde sabit tutulmuştu.