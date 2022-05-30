Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir! Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkıyor - Haberler

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Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir! Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hükümet, son dönemde artan konut ve kira fiyatları sonrası vatandaşı korumak için harekete geçti. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yeni bir proje hazırlandı. Konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek. Arsa satışına ise ağustos ayında başlanacak.

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara çeşitli tedbirler alınıyor. Bu modellerden birini de Çevre Bakanı Murat Kurum paylaştı.

Yeni modele göre konut sıkıntısının yaşandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak. Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.

Vatandaşa satılacak veya tahsis edilecek arsanın büyüklüğü arsanın yerine göre belirlenecek. Bin metrekareden daha küçük arsalarda tek katlı evlerin yapılması istenecek. 8 -10 dönümlük arazilerde ise birkaç vatandaş bir araya gelecek 3-4 katlı binalar yapılabilecek.

Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı. Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak. Arsa satışına ağustos ayında başlanması planlanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Murat Kurum Ankara Bursa konut Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Burak Ergül:

İstanbul Anadolu yakasında Pendik sonrası Tuzla Gebze vs Avrupa yakasında B.çekmece sonrası çatalca , silivri İstanbuldan sayılmıyor pek . Zaten orada yaşayan vatandaşta yok . İşyerlerine mesafe 2 saat git gel 4 saat .

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

2019’da köye ev yaptık. Çatı çinkosunun tanesi 17 liraydı. Şimdi tanesi 135 lira. Hangi ucuzluk? Aklımızla alay mı ediyorsunuz?

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sadece kadir:

İYİ DE BUNUN NERESİ ÇÖZÜM ? MÜTEAHHİT ALACAK UCUZA. SONRA SATACAK AYNI PİYASA FİYATINA. KARDAN ÇOK DAHA FAZLA KAZANACAK. YAHU ADAM AKILLI BİR ÇÖZÜM BULAMADINIZ MI ?

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