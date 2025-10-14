Haberler

Eylülde Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseldi

Eylülde Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül 2025'te tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık %46,83 artış gösterdiğini ve aylık %5,80 yükseldiğini açıkladı. Yüksek artışlar yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının eylülde yıllık yüzde 46,83, aylık yüzde 5,80 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,98 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,96 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 5,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,38 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,42 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 155,54 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 19,63 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.