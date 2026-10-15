Eylül'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 161 bin 27 olurken aylık yüzde 6,3 azaldı

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Eylül ayında, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı. Eylül ayında 161 bin 27 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 503 bin 161 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında 161 bin 27 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini motosiklet, yüzde 40,0'ını otomobil, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,3 azaldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 72,4, otobüste yüzde 18,8, minibüste yüzde 2,9, traktörde yüzde 1,1 artarken motosiklette yüzde 11,1, kamyonda yüzde 5,1, otomobilde yüzde 2,6 ve kamyonette yüzde 1,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 19,0, otobüste yüzde 3,7 artarken minibüste yüzde 38,2, traktörde yüzde 21,4, otomobilde yüzde 19,9, motosiklette yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,8 ve kamyonette yüzde 5,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 35 milyon 65 bin 235 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 957 bin 197 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,3'ünü otomobil, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 11,3'ünü motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 64 bin 361 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,1'i Renault, yüzde 9,8'i TOGG, yüzde 8,6'sı Hyundai, yüzde 7,1'i Volkswagen, yüzde 6,8'i Toyota, yüzde 5,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 5,0'ı Skoda, yüzde 4,5'i Kia, yüzde 3,7'si Peugeot, yüzde 3,3'ü Nissan, yüzde 2,7'si Opel, yüzde 2,7'si Fiat, yüzde 2,7'si Tesla, yüzde 2,6'sı Dacia, yüzde 2,6'sı BMW, yüzde 2,4'ü Citroen, yüzde 2,0'ı Volvo, yüzde 1,9'u Audi, yüzde 1,6'sı Chery, yüzde 1,4'ü Honda ve yüzde 7,2'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 503 bin 161 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,5 azalarak 1 milyon 503 bin 161 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26,9 artarak 49 bin 209 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 453 bin 952 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,8'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 665 bin 220 adet otomobilin yüzde 40,8'i benzinli, yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18,6'sı elektrikli, yüzde 7,4'ü dizel ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 115 bin 875 adet otomobilin yüzde 32,0'ı dizel, yüzde 31,0'ı benzinli, yüzde 29,1'i LPG'li, yüzde 5,1'i hibrit ve yüzde 2,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı