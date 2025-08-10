Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çok sayıda firma yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve diğer ürün çeşitlerinde indirimler yapıyor. Yapılan işbirlikleri kapsamında listeye 19 marka daha eklendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı.
Gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Ayrıca proje kapsamında, Bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı. Bu çerçevede, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlananlara destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları sürüyor.
19 YENİ FİRMA
Projeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu. Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil oldu ve gençlere yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunuldu. Böylece evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde bin 98'e, ulusal düzeyde ise 39'a yükselmiş oldu.
YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM YAPACAK MARKALAR LİSTESİ
VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30
BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10
KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5
KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35
ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7
HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35
TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
DAMAT - TWEEN : Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30
İŞTE YENİ FİRMALAR
19 ulusal firmanın isimleri şöyle: "Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding."
Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor.