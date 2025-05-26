Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
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Fahiş konut ve arsa fiyatlarına karşı yeni bir dönem başlıyor. Gayrimenkulde şeffaflık ve erişilebilir bilgi için "Değer Bilgi Merkezi" uygulaması hayata geçiriliyor. Böylece mülk sahipleri ya da yatırımcılar, Değer Bilgi Haritaları'yla arsa ve konutların gerçek piyasa değerini görecek. 2026 yılının ilk çeyreğin İstanbul'da başlayacak 2027 yılında ise tüm yurda yayılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçecek. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAKAN KURUM: AFETE HAZIRLIĞIN EN KRİTİK ADIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek, "Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar bir çok alana altlık oluşturacak" dedi.

TAŞINMAZIN PİYASA DEĞERİ, DEĞER HARİTALARINA İŞLENECEK

'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.

PARSEL VE BAĞIMSIZ BÖLÜM BAZLI HARİTALAR ÜRETİLECEK

Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak. Bu altyapı ile Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Türkiye'nin resmi aynı zamanda adil değer sorgulama sistemi olacak bu uygulama sayesinde vatandaşlar yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden erişebilecek.

ÖNCE İSTANBUL'DA TAŞINMAZ DEĞERLERİ BELİRLENECEK

'Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da, 2027 yılı ortasına kadar da 81 ilde devreye alınacak. Uygulamanın İstanbul'da hizmete alınmasıyla kentteki taşınmaz ekonomisi şeffaf ve adil bir şekilde ortaya konmuş olacak.

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü , "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" kapsamında şehirlerin dijital ikizleri oluşturuyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor. Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor. Farklı zamanlarda farklı kurumlarca çeşitli amaçlarla üretilmiş adres, imar durumu, kamusal kısıtlılık gibi veriler de tapu ve kadastro verilerine entegre edilerek, binaya ilişkin tüm bilgilerin tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilir olması sağlanacak. Parsel-bina- bağımsız bölüm-adres-plan ilişkisinin kurulacağı bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri altlığı sağlayacak. Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak. Yine proje kapsamında idari birimde (mahalle/ilçe/il) demografik yapıdan mahallenin gelir düzeyine, eğitim seviyesinden sağlık durumuna birçok farklı analizler yapılabilecek. Bu analizler sonucunda; eğitim-sağlık-ulaşım gibi kamu ve özel sektör yatırımlarının arz talep, verimlilik analizlerinin yapılabilmesine de imkan sağlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTeymur:

milletle beraber mi çalışıp kazandınızda malının değerini belirliyorsunuz?

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

11 senedir aynı terane , vergi almanın peşindesiniz sadece diye düşünüyorum , halkı kollamak değil bu .

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Haber Yorumlarısamet:

ne yapacaklarini sasirdilar

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

2026 erken olmuş. Bürokratlar ellindeki menkulleri satamaz hemen 2036 yapsaydınız..

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

baş ekonomist bu hale getirdi ülkeyi şimdi düzeltmeye çalışıyorsunuz ama bunu olmayacağını hepimiz biliyoruz kendi kitleniz hariç sınırları kevgire cevirdiniz ülkeye bir ülke daha soktunuz fiyatı aynımı kalacak Zanettiniz evin arsanın arabanın sizde suç yokta arkanızda öyle bir kitle varki haritayi ortadan ikiye yirtsaniz vardır bir bildikleri diyecekler

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