Ev sahiplerine 5 gün süre verildi! Başvurmayana ağır yaptırım var

Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu işlemlerinde satış bedelinin düşük gösterildiği değerlendirmesiyle son 5 yıl içinde alım-satım yapan on binlerce taşınmaz sahibine tebligat gönderdi. Mükelleflere savunma için 5 gün süre tanınırken, başvuranlara ceza indirimi, başvurmayanlara ise ağır yaptırımlar var.

Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 konut el değiştirdi. Her satış işleminde, tapuda beyan edilen bedelin yüzde 4'ü oranında tapu harcı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödendi. Yüksek tapu harcı, yıllar içinde alıcı ve satıcıların karşılıklı anlaşarak satış bedelini tapuda düşük göstermesine neden oldu.

GİB DÜŞÜK BEDEL BEYANINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapuda gerçeğe aykırı beyanlarla mücadele kapsamında ülke genelinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Ocak ayı boyunca hazırlanan tebligatlarla, son 5 yıl içinde taşınmaz alım ya da satımı yapan ve işlemleri riskli görülen kişiler savunma vermeye çağrıldı.

5 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAYANA AĞIR YAPTIRIM

Meclis'te kabul edilen son düzenleme doğrultusunda, tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Düzenleme kapsamında, tapuda beyan edilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı kadar ödeme yapılması gündeme geldi.

PİŞMANLIK HÜKMÜ DEVREDE

Yüksek ceza riskini azaltmak isteyen taşınmaz sahipleri için "pişmanlık" yolu açık bırakıldı. GİB tarafından izahata davet edilen kişilerin, tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren 5 gün içinde başvuru yapmaları halinde vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.

SÜREYİ KAÇIRAN HAKKINI KAYBEDECEK

Belirlenen süre içinde usulsüz beyanda bulunduğunu kabul edenler, yalnızca satışın yapıldığı yıl beyan edilen bedel ile gerçek tutar arasındaki farkı yasal faiziyle birlikte ödeyecek. Süreyi kaçıranlar ise indirimli ve cezasız ödeme hakkından yararlanamayacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
