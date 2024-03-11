ETSO, Mumcu Caddesi'nde çok amaçlı vakıf merkezi inşaatı planlıyor

Mumcu Caddesi'nde yıllarca ETSO'nun hizmet binası olarak kullanılan alanda çok amaçlı vakıf merkezi inşaatı planlandı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yardım, Araştırma ve Geliştirme Vakfı'nın Genel Kurul Toplantısı, Vakıf Başkan Yardımcısı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Divan Kurulu üyeliklerine Şevket Demir ve Fehmi Arslan'ın seçildiği genel kurulda, 2023 yılında gerçekleşen faaliyetler, 2023 yılının kesin hesapları ve 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Genel kurulda ayrıca, Mumcu Caddesi'nde yıkımı tamamlanan eski Oda hizmet binasının yerine yapılacak çok amaçlı vakıf merkezi inşaatı başta olmak üzere yıl içerisinde yürütülecek faaliyetler ele alındı. - ERZURUM