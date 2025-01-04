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Etiler Marmaris globalleşme yolunda ilk adımı attı: Hedef 35 şube

Etiler Marmaris globalleşme yolunda ilk adımı attı: Hedef 35 şube
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Türkiye'deki yerli fast-food markası Etiler Marmaris, yönünü yurt dışına çevirdi. İlk şubesini Çin'de açan firma, bu yıl ABD, Londra, Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş'te şubeler açmayı hedefliyor. Firmanın CEO'su Seyhan Eripek, "Hedefimiz 2025 yılı için belirlediğimiz noktalarda en az 35 şube açmak." dedi.

Türkiye'de 100'den fazla şubeye ulaşan yerli fast-food markası Etiler Marmaris, globalleşme yolunda ilk adımını attı. Firma bu kapsamda ilk şubesini Çin'in Zhejiang Bölgesi'nde açtı. Firma, 2025 yılında başta ABD, Londra, Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş olmak üzere dünyanın önemli merkezlerinde şube açmayı hedefliyor.

"MARKAMIZ ÜLKE SINIRLARINDAKİ DENEYİMİNİ KANITLADI"

Etiler Marmaris CEO'u Seyhan Eripek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Markanın İstanbul Etiler'de 1994 yılında kurulduğunu belirten Eripek, günümüze kadar pek çok önemli atılımlar yaptığını anlattı. Yaptıkları girişim ve vatandaşlara verdikleri hizmetle Türkiye'de bir ekol haline geldiklerini belirten Eripek, "7'den 70'e herkesin damak tadına hitap eden markamız Türkiye'nin birçok noktasında bulunan 100'den fazla şubesi ile ülke sınırları içindeki deneyimini kanıtlamış durumda." diye konuştu.

"ÜRÜNLERDE KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ"

Tercih edilmelerindeki en önemli unsurun ürünlerdeki doğallık ve tazelik olduğunu belirten Eripek, "Ürünlerimizin genelinde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Büfelerimizde kullandığımız ürünlerin çoğunu günlük olarak temin ediyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞI YATIRIMLARIMIZLA İLGİLİ YOL HARİTASI BELİRLEDİK"

Eripek, "Fast-food ve yemekseverler tarafından bu kadar çok tercih edilmemizin sebebi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermemizdir. Yaklaşık 30 yıllık serüvenimizde Türkiye sınırları içinde marka olarak kendimizi kanıtladık. Bu noktadan yola çıkarak yurt dışı yatırımlarımızla ilgili olarak çalışmalara başladık ve bir yol haritası belirledik." dedi.

"BÖYLE BİR MARKANIN RİSK ALMASI GEREKTİĞİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Global çapta bilinirliği olan birçok fast-food markasının Türkiye pazarında önemli bir yer edindiğini söyleyen CEO Eripek, "Global fast-food firmaları ülkemizde önemli gelirler sağlıyor ve ülkelerine ciddi bir ekonomik girdi getiriyor. Bu noktada yönetim kurulumuzla Etiler Marmaris gibi bir firmanın risk alması gerektiğini ve uluslararası piyasaya açılmamız gerektiğini değerlendirdik. 2025 yol haritamızı da buna göre şekillendirdik." diye konuştu.

"YERLİ VE MİLLİ YİYECEKLERİMİZİ YURT DIŞINDA BEĞENİYE SUNACAĞIZ"

Yeni yılda uluslararası piyasada adlarını daha çok duyurmayı hedeflediklerini aktaran Eripek, "Dünyanın birçok önemli merkezinde Türk fast-foodunu, yerli ve milli yiyeceklerimizi orada yaşayan insanların beğenisine sunacağız. Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da 7 gün 24 saat esasına dayalı bir sistem kuracağız. Bu kapsamda global markalar ile yarışıp kendimize bu alanda yer edineceğiz." ifadelerini kullandı.

"İÇ PİYASADA HAREKETLİLİĞİ ARTIRACAK"

Buradaki en büyük hedeflerinin ise yurt dışında yaptıkları bu atılımlar ile yurt içindeki piyasayı hareketlendirmek olduğunu söyleyen Eripek, "Yerli fast-food ürünlerimizin kendi ülkesinde tadına varan yabancı turistler, ülkemize geldiğinde de bu ürünleri yerinde tatma fırsatı yakalayacak. Buradan yola çıkarsak ve hedeflerimize de ulaşırsak bu iç piyasada hareketliliği de artıracak." dedi.

"HEDEFİMİZ EN AZ 35 ŞUBE"

İlk şubeyi Çin'in Zhejiang Bölgesi'nde açtıklarını da hatırlatan Eripek, "Hedeflerimize ulaşıp ülke ekonomisine ciddi bir gelir getirmeyi istiyoruz. Yol haritamızın başlangıç noktası Çin'di. Buradaki şubemizi faaliyete geçirdik. Türk nüfusunun da yoğun olduğu bölgelerde faaliyet göstermek istiyoruz. Çin'den sonra sırasıyla ABD ve Avrupa'nın birçok noktasında çalışmalarımız sürüyor. Londra'da 2 şube için franchise anlaşması yapıldı. Bunun dışında Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş'te de anlaşmalarımızı tamamladık. Hedefimiz ise 2025 yılı için belirlediğimiz noktalarda en az 35 şube açmak." diye konuştu.

Etiler Marmaris globalleşme yolunda ilk adımı attı: Hedef 35 şube

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Ekonomi
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