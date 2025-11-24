Eti Gübre, Growtech Antalya Fuarı'nda Sürdürülebilir Tarım Vizyonunu Tanıttı

Cengiz Holding grup şirketlerinden Eti Bakır'ın gübre üretim markası Eti Gübre, 18-21 Kasım tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenen Growtech Antalya Uluslararası Tarım Fuarı'na katılarak, döngüsel üretim anlayışına dayalı sürdürülebilir tarım vizyonunu sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eti Gübre, dünyanın en kapsamlı tarım fuarlarından kabul edilen Growtech Antalya'da yerini aldı.

Bu yıl da modern tarım teknolojileri, sera sistemleri, tohum ve gübre inovasyonlarıyla tarım sektörünün kalbinin attığı buluşma noktası olan fuarda Eti Gübre, ziyaretçilerine yerli kaynaklarla üretilen yüksek verimli gübre çözümlerini ve çevreci üretim teknolojilerini tanıttı.

Eti Gübre, Mardin ve Samsun'daki entegre tesislerinde, toplam 800 bin ton DAP ve 1 milyon 400 bin ton DAP eşleniği kompoze gübre üretim kapasitesiyle Türkiye'nin gübre arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Kendi bünyesinde ürettiği amonyak, sülfürik asit ve fosforik asit gibi ara mamuller sayesinde dışa bağımlılığı azaltan Eti Gübre, sektörde rekabetçi ve sürdürülebilir üretim modeli oluşturuyor.

Bu sayede hem Türkiye'nin gübre tedarik zincirinde istikrar hem de Türk çiftçisinin uygun fiyatlı gübreye ulaşması sağlanıyor. Ayrıca tarımsal üretimin geleceği için çevre dostu bir değer zinciri kuruluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Gübre Satış ve Pazarlama Direktörü Kürşat Akın, Growtech Antalya'nın tarım sektörünün geleceğini şekillendiren yeniliklerin bir arada görülebildiği, uluslararası ölçekte çok değerli bir platform olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eti Gübre olarak biz de bu fuarda, ülkemizin bereketli topraklarında üretimin devamlılığını destekleyen yenilikçi çözümlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Tarımsal üretimde verimliliği artırmanın yolu, doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir bir üretim modeli geliştirmekten geçiyor. Biz doğadan aldığımızı yeniden doğaya kazandırıyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, gübre üretiminde kullandığımız ara mamullerin yine gübre üretiminin hammaddesi olarak değerlendirilmesiyle sıfır atık hedeflerimize de önemli bir katkı sağlıyoruz. Geleceğin tarımını şekillendirecek inovatif gübre teknolojilerine ve yerli kaynaklara yatırım yapmayı sürdüreceğiz."