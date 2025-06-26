Eti Bakır, Samsun'da Yeni Gübre Tesisiyle Üretime Başladı

Eti Bakır, Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'ne entegre olarak 300 milyon dolar yatırımla kurduğu gübre tesisinde üretime başladı. 450 bin tonluk üretim kapasitesine sahip tesisle birlikte şirketin toplam DAP gübre üretimi yıllık 850 bin tona yükselecek.

Katma değerli sanayinin önde gelen şirketlerinden biri olan Eti Bakır, Türkiye'de tarım sektörüne sağladığı desteklere bir yenisini daha ekledi. Şirketin Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'ne entegre olarak 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği gübre tesisi, üretime başladı. İhtiyaca göre yılda 450 bin ton diamonyum fosfat (DAP) ya da 720 bin ton NPK kompoze gübresi üretebilecek tesis, Türk çiftçisine destek olacak.

"Çiftçiyi desteklemeye devam edeceğiz"

Gübrenin Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirten Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, "Gübre tesisi yatırımlarımızda ilk ve en önemli hedefimiz Türk çiftçisine ve ülkemiz tarımına destek olmak. Türkiye'de 6 milyon ton civarında bir gübre pazarı var, bunun 650 bin tona yakınını DAP gübre oluşturuyor. Bizim Samsun ve Mazıdağı tesislerimiz bu iki gübreyi de üretebilecek niteliklere sahip. Dolayısıyla pazar, hangi gübreye ihtiyaç duyuyorsa biz onu üretmeye hazır olacağız" diye konuştu. Akbaş, şöyle devam etti: "Türkiye gibi potansiyeli yüksek bir ülke için gübre üretimi ve etkili kullanımı, tarımın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip. Diğer yandan gübre, yerli üretimin yetersizliği sonucu hem talebi karşılayamayan arzı hem de fiyatıyla gündemden düşmüyor. Biz tam da bu alana odaklanan ve çiftçilerimizin yerli gübreye ekonomik fiyatlarla ulaşması için yatırımlarını artıran şirketlerden biriyiz. Mardin ve Samsun tesislerinde yerli gübre üretimiyle tarım ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamakla birlikte döngüsel ekonomi modelimizle ürettiğimiz gübreyi uygun fiyatla piyasaya sunarak, çiftçiyi desteklemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir tarımda gelişimin; Türk çiftçisinin uygun fiyatlarla gübreye ulaşmasıyla artacağına inanıyoruz."

Dört kademeli arıtma sistemi

Yapılan açıklamaya göre, 70 bin metrekare kapalı alana sahip yeni gübre tesisi, günde 2 bin ton gübre üretebilecek. 2 gübre depolama, silo depolama, değirmen, yardımcı üniteler, DAP binası, fosforik asit alanı, şalt binası, giyinme odası ve paketleme olmak üzere 10 bölümden oluşan tesis, kullanılan son teknolojiler sayesinde verimliliğiyle öne çıkıyor. Gübre tesisine entegre olarak kurulan konveyör hatlarıyla limandan gelen hammadde, tam otomatik bantlar üzerinden üretim hattına aktarılıyor. İhtiyaç durumunda gübrenin ihraç edilmesi de yine bu konveyör hattı aracılığıyla yapılacak. Yeni gübre tesisinin 4 kademeli arıtma sistemi sayesinde baca gazı emisyonu, Avrupa normlarının da altında değerlerde tutuluyor. Tesisin hammadde depolama alanı yine son teknoloji ile üretilen silolardan oluşuyor. Bu silolar sayesinde hammaddenin çevreye yayılımı ve toz taşınımının önüne geçiliyor. - SAMSUN