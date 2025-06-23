Eti Bakır, Kadın Mühendisler Günü'nde Kadın İstihdamını Vurguladı

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Eti Bakır, Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında Siirt Maden İşletmesi'nde kadın mühendislerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, maden sektöründe kadınların desteğiyle 'erkek işi' algısını kırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin tek entegre bakır üreticisi Eti Bakır, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında Siirt Maden İşletmesi'nde kadın mühendislerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eti Bakır'ın Siirt Maden İşletmesi, kadın istihdam oranının en düşük olduğu illerden Siirt'te görev yapan kadın mühendisleriyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek kadın Jumbo delgi makinesi operatörünü istihdam eden Eti Bakır, planlama baş mühendisliği, cevher üretim planlaması, yer altı suyu yönetimi ve laboratuvar süreçlerinde kadın mühendisleri görevlendirdi.

Açıklamada, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan ve erkeklerin yoğun olarak çalıştığı madencilik sektöründe, Türkiye'de cevherden son ürüne üretim yapabilen tek şirket olan Eti Bakır'ın kadın mühendislerinin "erkek işi" algısını yıktığı kaydedildi.

Şirket, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında Siirt Maden İşletmesi'nde kadın mühendislerin katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Eti Bakır, Siirt Maden İşletmesi'ni devraldığı günden bu yana tesise 200 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımın yer altı ayağının planlamasını ise Türkiye'de bir madende planlama başmühendisi olarak görev yapan ilk kadın olan Sevda Şimşek Seçkin üstleniyor. Delme-patlatma işlemlerinden cevherin transferine kadar tüm süreci yöneten Seçkin, yer altı madenciliğinde tüm aşamalara liderlik ediyor.

Açıklamaya göre, etkinliğe katılan ve Türkiye'nin tek kadın Jumbo delgi operatörü olan İrem Dınmaz da yer altındaki cevherin ekonomiye kazandırılmasında kritik görev üstleniyor.

Maden sahalarında yönetilmesi gereken en kritik unsurlardan yer altı sularının kontrolü ise Tuğçe Enç'in sorumluluğunda yürütülüyor. Yüzlerce metre derinlikteki cevherlerin çıkarılması sırasında karşılaşılan suların yönetimini üstlenen Enç, hayata geçirdiği projelerle bu suların sahada yeniden kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir madenciliğe katkı sunuyor.

Eti Bakır'ın Siirt Maden İşletmesi'nde kalite kontrol ve laboratuvar şefi olarak görev yapan Şirin Özlem Teğin, "Madencilik erkek işi" algısını kırmaya başladığını ifade etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Eti Bakır Siirt Maden İşletmesi'nde Cevher Hazırlama Mühendisi olarak göreve başlayan Beyza Güler de "Bir kadın isterse her sektörde olur. Mesleği seviyorsanız, nerede çalıştığınızın, sektörde cinsiyet ağırlığının önemi olmadığını düşünüyorum. İsteyen her kadının madende çalışabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamı "stratejik tercih"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Siirt İşletmesi İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu, Siirt'in yüzde 19,8 ile kadın istihdamının en düşük olduğu bölge illerinden olduğunu ifade etti.

Kotiloğlu, Siirt'te istihdamda öncü olma sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretimle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan Eti Bakır'da, kadın mühendislerin iş gücüne aktif şekilde katılımı, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının bir göstergesi olmasının ötesinde, kalite ve verimliliği artıran stratejik bir tercih olarak değerlendiriyoruz. Burada yalnızca bir maden işletmesini değil aynı zamanda kapsayıcılığın ve cesaretin sahadaki yansımalarını da ziyaret ettik. Katma değerli üretimle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan Eti Bakır, fırsat eşitliğini ilke edinerek, tüm tesislerinde bunu uyguluyor. Eti Bakır bünyesindeki kadın mühendislerimiz, üretimin en zorlu ve en kritik noktalarında görev alıyorlar. Patlatma mühendisliğinden, delgi operatörlüğüne ve sürdürülebilirlik projelerine kadar her alanda kadınların aklına, emeğine ve cesaretine güveniyoruz."

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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