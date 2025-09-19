Eti Alüminyum, 9. Uluslararası Alüminyum Fuarı'nda Yenilikçi Yatırımlarını Tanıttı

Cengiz Holding grup şirketi Eti Alüminyum, İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nda (ALUEXPO) yeni haddehane yatırımı, petrokimya katalizörü, özel alümina üretimi ve lityum geri kazanımı gibi AR-GE projelerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara katılan Türkiye'nin madenden son ürüne kadar üretim yapabilen entegre alüminyum tesisi Eti Alüminyum, fuarda yenilikçi yatırımlarını ve AR-GE projelerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Fuarda, şirketin 3 milyar liralık yeni haddehane yatırımı öne çıktı. Türkiye'de giderek artan alüminyum hadde ürünleri ithalatını azaltmayı amaçlayan tesis, savunma sanayinde öneme sahip ürünlerin yerli üretimini sağlayacak. İlk etapta 100 bin ton kapasiteyle devreye alınacak haddehane, 200-250 bin tona kadar ulaşabilecek üretim kapasitesiyle Türkiye'nin sanayi altyapısına katkı sunacak.

Fuarda tanıtılan projeler arasında, petrol ürünlerinin ayrıştırılmasında kullanılan ve Türkiye'de geliştirilen petrokimya katalizörü de yer aldı. Test süreci devam eden ürün, petrokimya sektöründe ithalat kaleminin yerli üretimle karşılanmasını sağlayacak. Şirketin mayısta devreye aldığı özel alümina üretim hattı ise yüksek sıcaklığa dayanıklılığıyla savunma sanayi ve ileri teknoloji sektörleri için stratejik bir hammadde sunuyor.

Şirketin boksit atığından lityum geri kazanımı için yürütülen pilot üretim çalışmaları da fuarda paylaşıldı.

"Dünyanın alüminyum alanında referans şirketlerinden olma hedefiyle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Bayraktar, dünyanın alüminyum alanında referans şirketlerinden olmayı hedeflediklerini belirtti.

Savunma sanayiinden enerjiye, havacılıktan ileri teknolojiye kadar birçok stratejik sektörde sürdürülebilir gelecek için yeni teknolojiler geliştirmenin temel öncelikleri olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bugün madenden nihai ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre tesis olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem yatırım hem de AR-GE odaklı projelerimizle sektöre yön vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.