Et ve Süt Kurumu ile kasapta satılan etler arasında fiyat uçurumu var! İşte karşılaştırmalı rakamlar

Art arda gelen zamlar sonrasında vatandaş başta et vb. ürünleri satın almakta zorluk yaşadı. Konunun gündeme gelmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışının başladığını duyurdu. Bakan Kirişci, ucuz et satışının Kurban Bayramı'nda da uygulanacağını açıkladı.

Tarım Bakanı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda. Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM NEDENİYLE KUYRUK OLUŞTU

Bu açıklamanın ardından Et Ve Süt Kurumu, piyasadan daha uygun fiyatlarda ürün satmaya başladı. Vatandaşlar şubelerde uzun kuyruklar oluşturdu. İndirimle birlikte dana pirzolanın kilosu 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira, sucuk ise 95 liradan satışa sunuldu.

YÜZDE 50'YE YAKIN FARK OLUŞTU

Bu gelişmenin ardından kasaplarda satılan ürünler ile ile Et ve Süt Kurumu ürünleri arasındaki fiyatlarda yüzde 50'ye yakın farklar oluşmaya başladı. Kasapta dana pirzolanın kilosu 255 lira, dana biftek 215 lira, dana kıyma 150 lira, tavuk but 49 lira, tavuk fileto 83 lira, sucuk ise 150 TL'den satışa sunuluyor.

"STOKLARDA SORUN YOK"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, et ve süt ürünlerindeki stok iddialarına ilişkin, "Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok." demişti.