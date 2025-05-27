Esra Bezircioğlu KAGİDER Başkanlığına Yeniden Seçildi

Esra Bezircioğlu KAGİDER Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu, 2025-2027 dönemi için yeniden başkan seçildi. Yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulda, kadın girişimcilerin ekonomik alanda daha güçlü olması için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu, 12. Olağan Genel Kurul'da 2025-2027 dönemi için yeniden başkan seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dün İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçimle 2025-2027 dönemi KAGİDER başkanlığına Bezircioğlu seçilirken, derneğin yeni yönetim kurulu üyeleri de belli oldu.

Buna göre, Esra Bezircioğlu, Selma Akdoğan, Şila Gök, Beylem Leblebici Birsen, Beyza Beyzade Berkol, Gülin Yücel, Manolya Tanla, Neşecan Çekici ve Özlem Demirci Duyarlar asil üye olarak seçildi.

Yedek üyeler ise Rima Erdemir Gürgen, Zeynep Yağmur, Zeynephan Gemicioğlu, Özgül Öztürk, Burcu Atılgan, Pınar Kamçı, Hazal Çetin, Zeynep Karamehmet Gönenç ve Eser Bayraktar oldu.

Genel Kurul'un ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şila Gök KAGİDER başkan yardımcısı, Selma Akdoğan ise KAGİDER başkan yardımcısı ve sayman olarak oy birliğiyle seçildi.

"KAGİDER Başkanlığı görevini bir kez daha üstlenmekten büyük bir onur duyuyorum"

Esra Bezircioğlu, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, yeniden başkanlık görevini üstlenmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Yeni Yönetim Kurulumuzla birlikte, kadınların girişimcilik ekosisteminde daha güçlü, daha görünür ve daha etkili olmaları için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

KAGİDER'in geçen dönemki vizyonuna da değinen Bezircioğlu, şunları kaydetti:

"2023-2025 döneminde vizyonumuzu 'ilham', 'cesaret' ve 'destek' ilkeleri üzerine kurmuştuk. Bu ilkeleri sahaya taşıyarak, girişimci kadınlara dokunan birçok somut adım attık. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediğimiz etkinlikler, eğitim programları ve rol model paylaşımlarıyla ilham verdik.

Kadınların ekonomik yaşamda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için politika geliştirme süreçlerinde aktif rol üstlendik, cesaretlerini büyütmek için onların sesini karar alma mekanizmalarına taşıdık. Destek ayağında ise finansmana erişimden mentörlük ağlarına, dijital ve yeşil dönüşümden ihracata kadar uzanan kapsamlı programlarla kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine katkı sağladık."

Yeni dönemin odağı dönüşüm ve dayanışma olacak

Bezircioğlu, yeni dönemlerinde iş dünyasını dönüştüren, birleştiren ve güçlendiren bir hareketin odağında olacaklarını vurgulayarak, "İş dünyası artık yalnızca rekabet değil, işbirliği isteyen bir yapıya evriliyor. KAGİDER olarak, potansiyeli görünür kılmak, dayanışmayı güçlendirmek ve birlikte üretmenin gücünü ortaya koymak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşümün yalnızca verimliliği artırmakla sınırlı olmadığının altını çizen Bezircioğlu, yapılan işin aynı zamanda toplumsal ve ekonomik değer üretmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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