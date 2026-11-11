Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ESO Sayman Üyesi Erdoğan, Eskişehir sanayisinin 10 milyar dolarlık cirosunu anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ESO Sayman Üyesi Erdoğan, Eskişehir sanayisinin 10 milyar dolarlık cirosunu anlattı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESO Sayman Üyesi Güven Erdoğan, çalıştayda Eskişehir sanayisinin yaklaşık 10 milyar dolarlık cirosu ve 5 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye üretimine güç verdiğini söyledi. Erdoğan, 2030 vizyonunda teknoloji ve yüksek katma değerin merkezde olduğunu belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, "ESO 2030 Vizyonumuzun merkezinde, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve dünyayla yarışan bir Eskişehir var" dedi.

TÜRKONFED, MARSİFED ve ESİAD iş birliğinde, Daha İyi Yargı Derneği'nin desteğiyle düzenlenen " Türkiye'nin Gücüne Eskişehir'in Katkısı" başlıklı Yapısal Reform Çalıştayı'na konuşmacı olarak katılan ESO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, Eskişehir sanayisinin ekonomik gücüne ve gelecek vizyonuna dikkat çekerek yüksek katma değerli üretim, teknoloji ve nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı. Erdoğan, Eskişehir'in güçlü sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Eskişehir, Türkiye'nin üretimine güç veriyor"

Eskişehir sanayisinin ekonomik büyüklüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Eskişehir, 1.800'ü aşkın sanayi kuruluşu, yaklaşık 10 milyar dolarlık cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan ihracatı ve 100 bini aşan sanayi istihdamıyla Türkiye'nin üretimine güç veriyor. Havacılıktan makineye, beyaz eşyadan madenciliğe uzanan güçlü bir birikimimiz var" dedi.

"ESO 2030 vizyonumuzun merkezinde teknoloji ve yüksek katma değer var"

ESO'nun Model Fabrika, verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarına değinen Erdoğan, Odanın CACCI Büyük Oda Kategorisi'nde kazandığı dünya birinciliğinin bu çalışmaların uluslararası alandaki başarısını ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan, "ESO 2030 Vizyonumuzun merkezinde, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve dünyayla yarışan bir Eskişehir var. Üniversitelerimizdeki bilginin üretime, gençlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesini istiyoruz. Dijitalleşen, çevreye duyarlı, katma değeri yüksek bir sanayi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'in geleceğini birlikte planlamalıyız"

Girişimcilerin finansmana, teknolojiye ve pazara erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Şehir Fonu ve üniversite-sanayi iş birlikleriyle yeni fikirlerin desteklenmesinin önemine işaret etti. Mesleki eğitim, dijital beceriler ve nitelikli iş gücünün sanayinin geleceğinde belirleyici olacağını ifade eden Erdoğan, sanayinin gelişimiyle birlikte ulaşım, lojistik, enerji, konut ve sosyal yaşam ihtiyaçlarının planlanması gerektiğini; yazılım, tasarım ve sektörlerin üretimle buluşturulmasının Eskişehir'e yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek ortak akılla yürütülecek çalışmaların Eskişehir'in ve Türkiye'nin kalkınmasına somut katkılar sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı

Hastanede büyük üzüntü! Genç doktor feci şekilde can verdi
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

Günlerdir aranmadık yer bırakılmadı! Aileyi yıkan haber geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi14

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı49

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

Otomobil dünyasında bir devir kapandı! 32 yıllık efsane tarih oldu
Komisyonda Özkan Yalım tartışması! Asu Kaya'dan AK Partili Güneş'e: Sen adam ol önce

Göktaş'ın elini sıkmayan Asu Kaya bu kez: Sen adam ol önce
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu104

Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Partili isim sessizliğini bozdu
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı146

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Kaymakama saldıran köpek barınaktan kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, köpek ısırdı

Kaymakama saldıran köpek kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, o ısırdı