Eskişehir ihracatı yüzde 7 arttı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların Kasım 2025'te 391,9 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Eskişehir ihracatının yılın 11 ayında ciddi bir çıkış yakaladığını belirten Kesikbaş, "Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artarak 4,34 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüm zorluklara rağmen üretmekten ve ihracattan vazgeçmeyen firmalarımızı ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

İhracattaki artış değerli, ancak pazar çeşitliliğini güçlendirmeliyiz

ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehir ve Türkiye ihracatındaki artışın sanayi kesimi açısından umut verici olduğunu belirterek, "İhracattaki artışa rağmen ithalatın daha yüksek oranda yükselmesi ekonomik dengeler açısından risk barındırıyor. İthalattaki hızlı artış, dış ticaret açığını büyütmekte; bu durum döviz ihtiyacını artırarak fiyat istikrarı ve finansal denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Dış ticaret açığının kalıcı hale gelmesi, yatırımların yavaşlamasına ve sanayinin rekabet gücünün zayıflamasına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kesikbaş ayrıca, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 60'ının yalnızca 10 ülkeye yapılmasının önemli bir kırılganlık oluşturduğunu belirterek, "Belirli pazarlara aşırı bağımlılık, küresel dalgalanmalarda ihracatımızı savunmasız bırakabilecektir. Bu nedenle alternatif pazarlara erişimin güçlendirilmesi, yeni coğrafyalarda ticari ilişkilerin artırılması ve ihracatçı firmalarımıza pazar çeşitlendirme konusunda daha fazla destek verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kesikbaş, üretimi, ihracatı ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan politikalarla Eskişehir sanayisinin ülke ekonomisine katkısının artarak süreceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı. - ESKİŞEHİR