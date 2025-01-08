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Eskişehir Havacılık ve Savunma İhracatı 514 Milyon Dolar’a Ulaştı

Eskişehir Havacılık ve Savunma İhracatı 514 Milyon Dolar’a Ulaştı
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2024'te havacılık ve savunma sanayi ürünleri ihracatının 514 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Küpeli, Eskişehir'in bu alandaki başarısının itici güçlerine de dikkat çekti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2024'te 514 milyon dolarlık havacılık ve savunma sanayisi ürünü ihraç ettiklerini bildirdi.

Küpeli, yazılı açıklamasında, Eskişehir'in havacılık ve savunma sanayisindeki başarılarına devam ettiğini belirtti.

Eskişehir'den toplam 1 milyar 577 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği aktaran Küpeli, dünyadaki zorlu ekonomik koşullara rağmen ihracattaki artışın sürdüğünü ifade etti.

Küpeli, kentin havacılık ve savunma sanayisindeki ihracat artışına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"TİM verilerine göre 2023 yılında 436 milyon dolar olan havacılık ve savunma sanayi ihracatımız 2024 yılında yüzde 18 artışla 514 milyon dolara çıktı. Bu rakam yıllık toplam ihracatımızın yüzde 33'ünün havacılık sektöründen yapıldığını gösteriyor. Havacılık sektöründeki kuruluşlarımız dünyanın önde gelen en büyük sivil ve askeri havacılık firmalarına başarıyla üretim yapmaya devam ediyor. Her geçen yıl hem ihracatımız artıyor hem de üretilen parça ve iş sayısı büyük bir hızla artıyor. Eskişehir'deki özellikle havacılık sanayisindeki gelişmiş ana ve yan sanayi ilişkisi, nitelikli ve kalifiye işgücü, gelişmiş makine ve ekipman alt yapısı, eğitim kurumlarının varlığı bu alandaki yeni yatırımlar konusunda Eskişehir'in öne çıkmasında büyük rol oynuyor."

Nadir Küpeli, Eskişehir'in havacılık ve savunma sanayisinde Ankara ve İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan 3'üncü il olduğunu vurguladı.

Söz konusu kentlerin Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık sektöründeki toplam ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiğine değinen Küpeli, şunları kaydetti:

"Eskişehir OSB'ye havacılık ve savunma sanayisi alanında yatırım yapmak isteyen, yüksek teknoloji getiren firmalarla görüşmelerimiz sürüyor ve onlara her zaman öncelik tanıyoruz. İhracattaki ve yeni yatırımlardaki artış temposunun bu şekilde devam etmesi durumunda 2030 yılında Eskişehir'den yılda en az 1 milyar dolarlık havacılık ve savunma sanayisi ürünü ihracatının gerçekleştirileceğini öngörüyoruz."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi
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