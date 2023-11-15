Eskişehir'de Esnaf Kışlık Giysi ve Aksesuar Satışına Başladı

Soğuk havanın kendini hissettirmeye başladığı Eskişehir'de esnaf, kışlık giysi ve aksesuarların satışına başladı. Esnaf, bu aralar vatandaşların bereye daha çok ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Soğuk havanın kendini hissettirmeye başladığı Eskişehir'de esnaf kışlık giysi ve aksesuarların satışına başladı. Esnaf, bu aralar vatandaşların bereye daha çok ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Eskişehir'de hafta başından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş gözleniyor. Soğuk havalardan korunmak isteyen vatandaşlar için işe koyulan esnaf, kışlık atkı, bere, kaşkol ve eldivenleri tezgahlara çıkardı. Esnaf, kış hazırlıkları çerçevesinde ürünlerinin satışına başladı. Tezgahlarda atkı, bere, kaşkol gibi ürünlerin fiyatlarının 50 ila 150 lira arasında olduğunu belirten esnaf, satışların birkaç gündür arttığını ifade etti. Atkı, bere ve kaşkoldan oluşan takımın fiyatının ise yaklaşık 250 lira olduğu belirtildi.

"Şu anda vatandaşların bereye ilgisi fazla"

Eskişehir'de kışa yönelik aksesuar satışı yapan Halil Öz, ürünlerin fiyatının geçtiğimiz yıla göre biraz arttığını söyledi. Vatandaşların şu anda bereyi daha çok tercih ettiğini dile getiren Öz, "Önümüz artık kış, şapka, atkı, eldiven, kaşkol modellerimizi tezgaha çıkardık. Kış hazırlığını yapıyoruz. Çocuklar için çeşitli türde bereler, parmakları kesik eldivenler hepsinin satışına başladık. Fiyatlarımız geçen seneye göre biraz arttı. Ama satışlarımız yavaştan başladı. Havalar daha da soğudukça satışlarımız artacaktır. Şu anda vatandaşların bereye ilgisi fazla. Bere satışlarımız oluyor. Bereden sonra kaşkol, eldivenler satılıyor. Berelerin fiyatı 50 ila 100 lira arasında. Eldivenler 50 ile 80 lira arasında değişiyor. Kaşkolların fiyatları da 100-150 lira arasında. Kulaklıklarımız ise 20 ila 80 lira arasında. Kadınlar için yün bereler de satıyoruz. Atkı, bere ve kaşkol takımın fiyatı ise 200-250 lira civarında" diye konuştu. - ESKİŞEHİR