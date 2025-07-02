Eskişehir'de 11 Bin Metrekarelik Serada 10 Milyon Fide Üretiliyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 11 bin metrekare üzerine inşa edilen serada tek seferde 10 milyon bitki fidesi yetiştiriliyor. Burada üretilen fideler Türkiye geneline gönderiliyor.

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya ilçesinin iklimi tarım için oldukça uygun. Bazı ürünlerden yılda 2 veya daha fazla hasat edilen ilçede 11 bin metrekare üzerine inşa edilen serada tek seferde 10 milyon bitki fidesi yetiştiriliyor. Neredeyse tüm işlemlerin el değmeden hazırlandığı serada işlemler profesyonel bir biçimde ilerletiliyor. Burada üretilen fideler ülke geneline satılırken, farklı illerdeki toprakla buluşuyor.

"Ülke geneline hızlı ve etkin bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz"

Tesis hakkında konuşan işletmenin genel koordinatörü Varol Çoşkun, "Burası 11 bin metrekare modern bir teknolojiyle kurulmuş, üretim yapan bir tesis. Burada biz jeotermal enerjiyi kullanarak ısıtılan ve soğutulan seramızda tam otomatik tohumlama makinalarımızla ve otomatik sulama sistemimizle yeşillik adına fideleri yetiştiriyoruz. Tek seferde burada 10 milyon fidemiz yetiştirilebiliyor. Burada yetişen fideler ülke geneline hızlı ve etkin bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Burasının konumuyla alakalı. Üretim alanı değil, Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve geleceği için stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Bu vizyonla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şu anki seramıza ek olarak 14 bin metrekarelik aşılı fide üretimi için yeni bir inşaat çalışmamız başladı. O inşaatımız da şu an devam ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR