Eski CIA yöneticisinden dikkat çeken analiz! ABD'den Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya gönderme karşılığında F-35 teklifi
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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta çatışmalar 23. gününde de devam ederken eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe, Wall Street Journal'da yazdığı yazısında Washington ve Ankara'ya öneride bulundu. Kolbe, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz?" diyerek Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesinin ve bunun karşılığında ABD'nin ise Türkiye'ye F-35 sevkiyatlarını başlatmasının uygun olacağını ifade etti.
Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle NATO müttefiki ABD tarafından 2019 yılında F-35 Müşterek Saldırı Uçağı programından çıkarılmıştı. Rusya'ya karşı savaşında 22. gününde olan Ukrayna'nın hava sahasını koruma ihtiyacıyla ilgili Wall Street Journal'da (WSJ) dikkat çekici bir analiz kaleme alındı.
Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe imzalı " Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazısında, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'lerini Ukrayna'ya konuşlandırması karşılığında, Ankara'nın F-35 projesine tekrar dahil edilmesi öneriliyor.
Yazısında Kolbe, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında Kolbe, " Ukrayna'nın Rus işgalini püskürtmek için verdiği umutsuz mücadele, Rus hava hakimiyetine karşı ne kadar dayanabileceğine bağlı. Ukrayna, hava savunma kabiliyetini bir miktar sağlasa da, Rus hava gücünü süresiz olarak bertaraf edecek araçlara sahip değil. Rusya'nın, Ukrayna semalarına hakim olması halinde, Ukrayna kara kuvvetleri son derece savunmasız olacaktır." dedi.